https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/sgk-duyurdu-erken-emeklilik-icin-45-meslek-grubuna-yipranma-payi-1089261051.html

SGK duyurdu: Erken emeklilik için 45 meslek grubuna yıpranma payı

SGK duyurdu: Erken emeklilik için 45 meslek grubuna yıpranma payı

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre bazı meslek gruplarında erken emeklilik için yıpranma payı listesi güncellendi. Listeye 45 meslek... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T18:47+0300

2024-10-15T18:47+0300

2024-10-15T18:47+0300

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SGK 45 meslek grubu için erken emeklilik yıpranma payı kapsamını genişletti.Sosyal Güvenlik Kurumu erken emeklilik için yıpranma payı hakkını 45 meslek grubuna daha tanıdı. SGK tarafından yapılan duyuruya göre 45 meslek grubu için zor çalışma şartları ve tehlikeli işlere uygulanan yıpranma payı verileceği ifade edildi.Yıpranma payı alacak 45 meslek grubundan bazıları:1-Madenciler (yeraltı çalışanları) 2-Askerler (subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler) 3-Polisler ve MİT mensupları 4-Radyoloji teknisyenleri ve sağlık çalışanları 5-Basın çalışanları (gazeteciler) 6-İtfaiyeciler 7-Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 8-Cıva üretim tesislerinde çalışanlar 9-Kurşun ve arsenik işleriyle uğraşanlar 10-Cam fabrikası ve atölye çalışanları 11-Çimento fabrikasında çalışanlar 12-Cezaevi ve infaz kurumu personeliBu meslek gruplarının yanı sıra SGK’nın resmi internet sitesinde, yıpranma payı hakkına sahip toplam 45 meslek grubunun tam listesine ulaşabilirsiniz.Yıpranma payı nedir?Yıpranma payı, zor ve tehlikeli koşullarda çalışanların, işlerinden kaynaklanan fiziksel ve psikolojik yıpranma nedeniyle daha erken emeklilik hakkı kazanmasını sağlayan bir sistem olarak getirildi. Türkiye'de bu hak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı meslek gruplarına veriliyor.Hangi işler yıpranma payı alabilir?Yıpranma payı ile çalışanların her 360 günlük çalışma süresine belirli meslekler için ek prim günleri eklenir. Bu ek günler, çalışanların toplam hizmet süresine katılır ve emeklilik yaşının düşürülmesine katkıda bulunur. Örneğin, madenciler ve radyoloji teknisyenleri gibi yüksek riskli işlerde çalışanlar, bu sistemden faydalanarak daha erken emekli olabilirler. Eklenen bu prim günleri, o meslek grubunun çalışma zorluklarıyla orantılıdır ve 60 ila 180 gün arasında değişebilir.

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