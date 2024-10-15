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SGK duyurdu: Erken emeklilik için 45 meslek grubuna yıpranma payı
SGK duyurdu: Erken emeklilik için 45 meslek grubuna yıpranma payı
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre bazı meslek gruplarında erken emeklilik için yıpranma payı listesi güncellendi. Listeye 45 meslek... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T18:47+0300
2024-10-15T18:47+0300
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SGK 45 meslek grubu için erken emeklilik yıpranma payı kapsamını genişletti.Sosyal Güvenlik Kurumu erken emeklilik için yıpranma payı hakkını 45 meslek grubuna daha tanıdı. SGK tarafından yapılan duyuruya göre 45 meslek grubu için zor çalışma şartları ve tehlikeli işlere uygulanan yıpranma payı verileceği ifade edildi.Yıpranma payı alacak 45 meslek grubundan bazıları:1-Madenciler (yeraltı çalışanları) 2-Askerler (subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler) 3-Polisler ve MİT mensupları 4-Radyoloji teknisyenleri ve sağlık çalışanları 5-Basın çalışanları (gazeteciler) 6-İtfaiyeciler 7-Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 8-Cıva üretim tesislerinde çalışanlar 9-Kurşun ve arsenik işleriyle uğraşanlar 10-Cam fabrikası ve atölye çalışanları 11-Çimento fabrikasında çalışanlar 12-Cezaevi ve infaz kurumu personeliBu meslek gruplarının yanı sıra SGK’nın resmi internet sitesinde, yıpranma payı hakkına sahip toplam 45 meslek grubunun tam listesine ulaşabilirsiniz.Yıpranma payı nedir?Yıpranma payı, zor ve tehlikeli koşullarda çalışanların, işlerinden kaynaklanan fiziksel ve psikolojik yıpranma nedeniyle daha erken emeklilik hakkı kazanmasını sağlayan bir sistem olarak getirildi. Türkiye'de bu hak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı meslek gruplarına veriliyor.Hangi işler yıpranma payı alabilir?Yıpranma payı ile çalışanların her 360 günlük çalışma süresine belirli meslekler için ek prim günleri eklenir. Bu ek günler, çalışanların toplam hizmet süresine katılır ve emeklilik yaşının düşürülmesine katkıda bulunur. Örneğin, madenciler ve radyoloji teknisyenleri gibi yüksek riskli işlerde çalışanlar, bu sistemden faydalanarak daha erken emekli olabilirler. Eklenen bu prim günleri, o meslek grubunun çalışma zorluklarıyla orantılıdır ve 60 ila 180 gün arasında değişebilir.
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emeklilik, emekli maaşı zam, emekli ikramiyesi, erken emeklilik, ne zaman emekli olurum, erken emekli olan meslekler
emeklilik, emekli maaşı zam, emekli ikramiyesi, erken emeklilik, ne zaman emekli olurum, erken emekli olan meslekler

SGK duyurdu: Erken emeklilik için 45 meslek grubuna yıpranma payı

18:47 15.10.2024
© TRT HaberSGK, başvuru
SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© TRT Haber
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre bazı meslek gruplarında erken emeklilik için yıpranma payı listesi güncellendi. Listeye 45 meslek grubu için erken emeklilik imkanı tanındı. Peki, erken emeklilik hangi meslek gruplarını kapsıyor?
SGK 45 meslek grubu için erken emeklilik yıpranma payı kapsamını genişletti.
Sosyal Güvenlik Kurumu erken emeklilik için yıpranma payı hakkını 45 meslek grubuna daha tanıdı. SGK tarafından yapılan duyuruya göre 45 meslek grubu için zor çalışma şartları ve tehlikeli işlere uygulanan yıpranma payı verileceği ifade edildi.
Yıpranma payı alacak 45 meslek grubundan bazıları:
1-Madenciler (yeraltı çalışanları)
2-Askerler (subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler)
3-Polisler ve MİT mensupları
4-Radyoloji teknisyenleri ve sağlık çalışanları
5-Basın çalışanları (gazeteciler)
6-İtfaiyeciler
7-Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
8-Cıva üretim tesislerinde çalışanlar
9-Kurşun ve arsenik işleriyle uğraşanlar
10-Cam fabrikası ve atölye çalışanları
11-Çimento fabrikasında çalışanlar
12-Cezaevi ve infaz kurumu personeli
Bu meslek gruplarının yanı sıra SGK’nın resmi internet sitesinde, yıpranma payı hakkına sahip toplam 45 meslek grubunun tam listesine ulaşabilirsiniz.

Yıpranma payı nedir?

Yıpranma payı, zor ve tehlikeli koşullarda çalışanların, işlerinden kaynaklanan fiziksel ve psikolojik yıpranma nedeniyle daha erken emeklilik hakkı kazanmasını sağlayan bir sistem olarak getirildi. Türkiye'de bu hak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı meslek gruplarına veriliyor.

Hangi işler yıpranma payı alabilir?

Yıpranma payı ile çalışanların her 360 günlük çalışma süresine belirli meslekler için ek prim günleri eklenir. Bu ek günler, çalışanların toplam hizmet süresine katılır ve emeklilik yaşının düşürülmesine katkıda bulunur. Örneğin, madenciler ve radyoloji teknisyenleri gibi yüksek riskli işlerde çalışanlar, bu sistemden faydalanarak daha erken emekli olabilirler. Eklenen bu prim günleri, o meslek grubunun çalışma zorluklarıyla orantılıdır ve 60 ila 180 gün arasında değişebilir.
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