https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/1089678384.html

Erken emeklilik mümkün mü?

Erken emeklilik mümkün mü?

Sputnik Türkiye

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında erken emekliliğe ilişkin soruları yanıtladı. Elmen, “Engelli emekliliği dışında bir... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T15:04+0300

2024-10-25T15:04+0300

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Erken emeklilik mümkün mü? Sputnik Türkiye Erken emeklilik mümkün mü?

Sosyal Güvenlik Danışmanı ve SGK uzmanı Melis Elmen, son günlerde merak edilen ‘Erken emeklilik mümkün mü? Erken emeklilik var mı? Kademeli emeklilikte son durum nedir?' sorularını yanıtladı. Kademeli emeklilik beklentisine dair bir çalışma bulunmadığını söyleyen Elmen, şöyle konuştu:Kademeli emeklilikle ilgili son durum nedir?Erken emeklilik ne zaman söz konusu?Engelli emekliliğinin detaylarına da değinen Elmen, sözlerine şu şekilde devam etti:

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