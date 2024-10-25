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Erken emeklilik mümkün mü?
Erken emeklilik mümkün mü?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında erken emekliliğe ilişkin soruları yanıtladı. Elmen, “Engelli emekliliği dışında bir... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Erken emeklilik mümkün mü?
Sputnik Türkiye
Erken emeklilik mümkün mü?
Sosyal Güvenlik Danışmanı ve SGK uzmanı Melis Elmen, son günlerde merak edilen ‘Erken emeklilik mümkün mü? Erken emeklilik var mı? Kademeli emeklilikte son durum nedir?' sorularını yanıtladı. Kademeli emeklilik beklentisine dair bir çalışma bulunmadığını söyleyen Elmen, şöyle konuştu:Kademeli emeklilikle ilgili son durum nedir?Erken emeklilik ne zaman söz konusu?Engelli emekliliğinin detaylarına da değinen Elmen, sözlerine şu şekilde devam etti:
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Erken emeklilik mümkün mü?

15:04 25.10.2024 (güncellendi: 17:27 25.10.2024)
Erken emeklilik mümkün mü?
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında erken emekliliğe ilişkin soruları yanıtladı. Elmen, “Engelli emekliliği dışında bir erken emeklilik şu an söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.
Sosyal Güvenlik Danışmanı ve SGK uzmanı Melis Elmen, son günlerde merak edilen ‘Erken emeklilik mümkün mü? Erken emeklilik var mı? Kademeli emeklilikte son durum nedir?' sorularını yanıtladı. Kademeli emeklilik beklentisine dair bir çalışma bulunmadığını söyleyen Elmen, şöyle konuştu:

Kademeli emeklilikle ilgili son durum nedir?

“Şu anda 99 öncesi işe girenler EYT ile birlikte artık emekli oldular. Ama kademeli emeklilik adı altında büyük bir beklenti var. Bu da erken emeklilik mümkün olsun mu olmasın mı konuşmalarını gündeme getiriyor. Öncelikle şu anda kademeliyle ilgili bir çalışma yapmadıklarını biliyoruz. Bazen yayın organlarında bazı açıklamalar yer alıyor ama bunlar aslında talep. Bu konuda özellikle Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) çok fazla miting yapıyor. Hatta 27 Ekim Pazar günü de saat 14.00’te miting yapacaklar. Şu anda erken emeklilik, engelli emekliliği ve malulen emeklilik dışında söz konusu değil.”

Erken emeklilik ne zaman söz konusu?

Engelli emekliliğinin detaylarına da değinen Elmen, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Yıpranmalarla ya da engelli çocuğu olan annelerin fazla günleriyle erken emeklilik söz konusu. Bunun dışında maalesef mümkün değil. İnternette dönen bazı haberler var ama bunların hiçbiri doğru değildir. Engelli emekliliğinde en az yüzde 40 ve üzeri engelli raporu almanız gerekiyor, burada yaş ortadan kalkıyor. Engelli raporunuza göre ve ilk işe girdiğiniz tarihe göre gün sayısı değişiyor. Engelli emekliliğinde bu kadar yüksek gün olması da çok mantıklı değil.”
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