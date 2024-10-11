TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti: 'En az 5 ile 12 bin arasında para farkı var'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ayhan Günyıl, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka üreten girişimler
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İsrail, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Filistin dosyasında olmasını istemiyor’
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Antalya’da ormanlık alanlar ihale ile kiralanıyor: ‘Ormanlarımız turizmcilere peşkeş çekilecek’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Nebil Özgentürk, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda cinayetlerde ciddi oranda artış var
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Incel dosyası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
CIA’de taciz skandalı: CIA mensuplarının yüzde 7’si
15:14
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Türkiye’nin faaliyetleri vurgulandı
15:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Kim bu et baronları? Öztürkmen, Sputnik'te anlattı
19:19
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:26
18 dk
ÖZEL HABER
Kış saatine geçilmesini savunan Prof. Dr. Dökmen: Karanlık sokaklar depresif duygular uyandırır
19:50
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turk-is-baskani-atalay-emekli-maaslarinda-olusacak-farklara-dikkat-cekti-en-az-5-ile-12-bin-1089109841.html
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti: 'En az 5 ile 12 bin arasında para farkı var'
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti: 'En az 5 ile 12 bin arasında para farkı var'
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2024'te emekli olanlar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili, "Azımsanmayacak... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T15:09+0300
2024-10-11T15:09+0300
ekonomi
türk-iş
ergün atalay
emeklilik
emeklilik yaşı
emeklilik maaşı
erken emeklilik
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089109351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71119d902fc4f9ef53fd4c17b1ff2e23.jpg
Ankara'da 20 Ekim'de düzenlenecek Emek Buluşması Mitingi için düzenlenen toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacak işçiler arasında yüzde 30'luk maaş farkının meydana geleceğini belirtti. Orta Vadeli Program'da yer alan "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi"nin de kıdem tazminatına alternatif olacağı yönündeki iddialarının kamuoyunda değerlendirildiği hatırlatılan Atalay, kıdem tazminatının kuş kadar kaldığını ifade ederek, kıdem tazminatına alternatif kabul etmelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.5 ile 12 bin arasında fark varAsgari ücret açıklaması Emekçilerin yaşadıkları sorun çözülene kadar panel, miting, seminer, eylem, grev gibi çeşitli etkinliklerle ülke gündemine problemlerini taşımaya devam edeceklerini kaydeden Atalay, son 14 ay süresince dayanma güçlerinin kalmadığına dikkati çekti.Kamuda çalışan işçilerin farklı farklı ücretler almasıyla iş barışının bozulduğunu savunan Atalay, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda da bulundu. Atalay, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/emekli-maasinda-2024-2025-farki-ak-partiden-yol-haritasi-cikaracagiz-aciklamasi-1088883943.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089109351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_245f56c1fa6373b0653a18006522ee38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türk-iş, ergün atalay, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik maaşı, erken emeklilik, tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
türk-iş, ergün atalay, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik maaşı, erken emeklilik, tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti: 'En az 5 ile 12 bin arasında para farkı var'

15:09 11.10.2024
© Harun ÖzalpTürk-İş Başkanı
Türk-İş Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Harun Özalp
Abone ol
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2024'te emekli olanlar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili, "Azımsanmayacak şekilde talep var. En az 5 bin ile 12 bin lira arasında bir para farkı var. İnsanlar o parayı niye bıraksınlar? Bu işi enflasyona bağlayamazsınız" açıklaması yaptı.
Ankara'da 20 Ekim'de düzenlenecek Emek Buluşması Mitingi için düzenlenen toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacak işçiler arasında yüzde 30'luk maaş farkının meydana geleceğini belirtti. Orta Vadeli Program'da yer alan "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi"nin de kıdem tazminatına alternatif olacağı yönündeki iddialarının kamuoyunda değerlendirildiği hatırlatılan Atalay, kıdem tazminatının kuş kadar kaldığını ifade ederek, kıdem tazminatına alternatif kabul etmelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

5 ile 12 bin arasında fark var

"Bu sistem iki aydır devam ediyor. Kamu işçisi, 2025 Ocak 14'te emekli olursa yüzde 35 fazla alıyor. 2025 Ocak 15'te emekli olursa yüzde 35 az alıyor. Özel sektörde sene sonu için bu öyle büyük bir rakam ki bununla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A'dan Z'ye her şeyi biliyor. Bununla ilgili 20 gün önce güzel bir kitap yaptık. Kitap da TBMM'de grubu bulunan bütün partilere ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı. Bu emeklilik nasıl bağlanıyor, ne kaybınız var, ne zaman düzelecek diye hepsi kitabın içinde var.

Yılbaşına daha 2,5 ay zamanımız var. Bu kanun değişmezse kaybımız var ama kanun değişiyorsa bir problem yok. Yani bizim talebimiz arzumuz da bunun sürdürülemez olduğu yönündedir. Bunu devlet de zor karşılar. Bunun kıdem tazminatları var. Yani azımsanmayacak şekilde talep var. En az 5 bin ile 12 bin lira arasında bir para farkı var. İnsanlar o parayı niye bıraksınlar? Bu işi enflasyona bağlayamazsınız. Enflasyonu denk getireceğim diye ülkeyi uçuruma götürmenin bir anlamı yok."

Asgari ücret açıklaması

Emekçilerin yaşadıkları sorun çözülene kadar panel, miting, seminer, eylem, grev gibi çeşitli etkinliklerle ülke gündemine problemlerini taşımaya devam edeceklerini kaydeden Atalay, son 14 ay süresince dayanma güçlerinin kalmadığına dikkati çekti.
Kamuda çalışan işçilerin farklı farklı ücretler almasıyla iş barışının bozulduğunu savunan Atalay, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda da bulundu. Atalay, şunları söyledi:
"Önümüzdeki günlerde asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Asgari ücretli önümüzdeki yıl 1 ya da 15 Şubat'ta ücretini alacak. Burada 4 ay var. O yüzden 4 ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de markette zam yapmaya devam ediyor. Asgari ücret tespit komisyonunda geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönem de asgari ücretli çalışanlar olacak. Biz orada olmayacağız."
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2024
EKONOMİ
Emekli maaşında 2024-2025 farkı: AK Parti'den 'yol haritası çıkaracağız' açıklaması
6 Ekim, 16:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала