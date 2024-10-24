https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/yunus-akgunun-cezasi-aciklandi-besiktas-117-adet-alkis-emojisi-ile-tepki-gosterdi-1089636795.html
Yunus Akgün'ün cezası açıklandı: Beşiktaş 117 adet alkış emojisi ile tepki gösterdi
Yunus Akgün'ün cezası açıklandı: Beşiktaş 117 adet alkış emojisi ile tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Türk oyuncusu Yunus Akgün Beşiktaş'a yönelik paylaşımı nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. TFF tarafından Yunus Akgün'e 117... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T20:47+0300
2024-10-24T20:47+0300
2024-10-24T20:47+0300
spor
yunus akgün
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
ceza
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
beşiktaş
galatasaray
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Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi PFDK Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası uyguladı.Antalyaspor maçından sonra sosyal medya hesabından Beşiktaş'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan Yunus Akgün'e PFDK 117 bin lira ceza verdi. Karara tepki gösteren Beşiktaş sosyal medya hesabından 117 adet alkış emojisi paylaştı. Sosyal medyada binlerce siyah beyazlı alkış emojisini paylaşarak tepkisini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/lyon-besiktas-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089636111.html
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yunus akgün, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, ceza, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), beşiktaş, galatasaray
yunus akgün, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, ceza, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), beşiktaş, galatasaray
Yunus Akgün'ün cezası açıklandı: Beşiktaş 117 adet alkış emojisi ile tepki gösterdi
Galatasaray'ın Türk oyuncusu Yunus Akgün Beşiktaş'a yönelik paylaşımı nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. TFF tarafından Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası verilirken Beşiktaş cezaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi PFDK Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası uyguladı.
Antalyaspor maçından sonra sosyal medya hesabından Beşiktaş'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan Yunus Akgün'e PFDK 117 bin lira ceza verdi. Karara tepki gösteren Beşiktaş sosyal medya hesabından 117 adet alkış emojisi paylaştı. Sosyal medyada binlerce siyah beyazlı alkış emojisini paylaşarak tepkisini dile getirdi.