https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/ankarada-tusasa-gerceklestirilen-teror-saldirisi-sebebiyle-cumhuriyet-bayrami-etkinlikleri-iptal-1089593481.html

Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi

Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin iptal edildiğine dair bir açıklama... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T23:37+0300

2024-10-23T23:37+0300

2024-10-23T23:37+0300

türkiye

tusaş

tusaş terör saldırısı

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla planlanan tüm etkinliklerin, Kahramankazan ilçesinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.ABB'den yapılan resmi açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tbmm-baskani-kurtulmus-oyun-kuranlarin-kimler-oldugunu-biliyoruz-1089592734.html

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tusaş, tusaş terör saldırısı, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları