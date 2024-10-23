https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/ankarada-tusasa-gerceklestirilen-teror-saldirisi-sebebiyle-cumhuriyet-bayrami-etkinlikleri-iptal-1089593481.html
Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi
Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin iptal edildiğine dair bir açıklama... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T23:37+0300
2024-10-23T23:37+0300
2024-10-23T23:37+0300
türkiye
tusaş
tusaş terör saldırısı
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla planlanan tüm etkinliklerin, Kahramankazan ilçesinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.ABB'den yapılan resmi açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tbmm-baskani-kurtulmus-oyun-kuranlarin-kimler-oldugunu-biliyoruz-1089592734.html
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tusaş, tusaş terör saldırısı, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
tusaş, tusaş terör saldırısı, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin iptal edildiğine dair bir açıklama yayınlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla planlanan tüm etkinliklerin, Kahramankazan ilçesinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
ABB'den yapılan resmi açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.