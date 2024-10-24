https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/volodinden-brics-zirvesi-degerlendirmesi-batinin-rusyayi-izole-etme-planinin-basarisiz-oldugunu-1089610751.html

Volodin’den BRICS Zirvesi değerlendirmesi: 'Batı'nın Rusya'yı izole etme planının başarısız olduğunu gösterdi'

Volodin’den BRICS Zirvesi değerlendirmesi: 'Batı'nın Rusya'yı izole etme planının başarısız olduğunu gösterdi'

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, Washington ve Brüksel'in Rusya'yı izole etme planının başarısız olduğunu belirterek, “Rusya cazibe... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T12:40+0300

2024-10-24T12:40+0300

2024-10-24T12:57+0300

dünya

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

vyaçeslav volodin

brics

brics zirvesi

batı

izolasyon

abd

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089610105_0:41:2209:1283_1920x0_80_0_0_61a1883f8d06c12cf0e67228563bcd90.jpg

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi’ni değerlendirdi.Volodin, “Biden, Macron, Scholz'un devri bitti. Ülkeler, temelinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliğinin olduğu çok kutuplu ve adil bir dünyada yaşamak istiyor” diye yazdı.Rusya’nın cazibe merkezi haline geldiğini kaydeden Duma Başkanı, BRICS’e katılan ülke sayısının örgütün dünya arenasındaki etkisini ortaya koyduğunu belirterek şu yorumda bulundu:Barış ve güvenliğin koruma konusunda merkezi role sahip olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in zirveye katılımının BRICS’in dünyadaki rolünün en yüksek düzeyde tanındığının delili olduğunu kaydeden Volodin, BRICS ülkelerinin parlamentolar arası işbirliğini de geliştirmekte olduğunu belirterek, “Bu işbirliği formatı genişleyecek” dedi.BRICS küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyorMevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.BRICS ZirvesiRusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.Üçüncü gününe giren etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katılıyor.Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/sirbistan-basbakani-vulin-turk-gaz-terminali-sirbistan-ekonomisine-yararli-olabilir-1089604449.html

rusya

batı

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, brics, brics zirvesi, batı, izolasyon, abd, avrupa birliği, joe biden, emmanuel macron, olaf scholz, g7, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres