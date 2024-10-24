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Volodin’den BRICS Zirvesi değerlendirmesi: 'Batı'nın Rusya'yı izole etme planının başarısız olduğunu gösterdi'
Volodin’den BRICS Zirvesi değerlendirmesi: 'Batı'nın Rusya'yı izole etme planının başarısız olduğunu gösterdi'
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, Washington ve Brüksel'in Rusya'yı izole etme planının başarısız olduğunu belirterek, “Rusya cazibe... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi’ni değerlendirdi.Volodin, “Biden, Macron, Scholz'un devri bitti. Ülkeler, temelinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliğinin olduğu çok kutuplu ve adil bir dünyada yaşamak istiyor” diye yazdı.Rusya’nın cazibe merkezi haline geldiğini kaydeden Duma Başkanı, BRICS’e katılan ülke sayısının örgütün dünya arenasındaki etkisini ortaya koyduğunu belirterek şu yorumda bulundu:Barış ve güvenliğin koruma konusunda merkezi role sahip olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in zirveye katılımının BRICS’in dünyadaki rolünün en yüksek düzeyde tanındığının delili olduğunu kaydeden Volodin, BRICS ülkelerinin parlamentolar arası işbirliğini de geliştirmekte olduğunu belirterek, “Bu işbirliği formatı genişleyecek” dedi.BRICS küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyorMevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.BRICS ZirvesiRusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.Üçüncü gününe giren etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katılıyor.Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, brics, brics zirvesi, batı, izolasyon, abd, avrupa birliği, joe biden, emmanuel macron, olaf scholz, g7, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, brics, brics zirvesi, batı, izolasyon, abd, avrupa birliği, joe biden, emmanuel macron, olaf scholz, g7, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres

Volodin’den BRICS Zirvesi değerlendirmesi: 'Batı'nın Rusya'yı izole etme planının başarısız olduğunu gösterdi'

12:40 24.10.2024 (güncellendi: 12:57 24.10.2024)
© Sputnik / Vladimir FedorenkoDuma Başkanı Vyaçeslav Volodin
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, Washington ve Brüksel'in Rusya'yı izole etme planının başarısız olduğunu belirterek, “Rusya cazibe merkezine dönüştü” dedi.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi’ni değerlendirdi.
Volodin, “Biden, Macron, Scholz'un devri bitti. Ülkeler, temelinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliğinin olduğu çok kutuplu ve adil bir dünyada yaşamak istiyor” diye yazdı.
Rusya’nın cazibe merkezi haline geldiğini kaydeden Duma Başkanı, BRICS’e katılan ülke sayısının örgütün dünya arenasındaki etkisini ortaya koyduğunu belirterek şu yorumda bulundu:
Bugünlerde, zirve sırasında ve marjlarında sorumluluk taşıyan kararlar alınıyor. Dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil eden BRICS ülkelerinin ekonomileri hızla gelişiyor ve istikrar gösteriyor. Satın alma gücü paritesine göre BRICS'in dünya ekonomisi içindeki payı bu yılın sonunda yüzde 36.7 olacak ve bu oran G7'nin payını kesinlikle aşacak. Bu fark daha da büyüyecek.
Barış ve güvenliğin koruma konusunda merkezi role sahip olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in zirveye katılımının BRICS’in dünyadaki rolünün en yüksek düzeyde tanındığının delili olduğunu kaydeden Volodin, BRICS ülkelerinin parlamentolar arası işbirliğini de geliştirmekte olduğunu belirterek, “Bu işbirliği formatı genişleyecek” dedi.

BRICS küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor

Mevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.

BRICS Zirvesi

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.
Üçüncü gününe giren etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katılıyor.
Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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