https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/ukraynali-askerler-guclu-psikotrop-maddeler-kullaniyor-1089613325.html

‘Ukraynalı askerler güçlü psikotrop maddeler kullanıyor’

‘Ukraynalı askerler güçlü psikotrop maddeler kullanıyor’

Sputnik Türkiye

Ukraynalı esir asker Vladimir Graçev, Ukrayna ordusunda birçok askerin güçlü etkiye sahip psikotrop madde kullanarak tuhaf hareketlerde bulunduğunu belirtti. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T13:24+0300

2024-10-24T13:24+0300

2024-10-24T13:29+0300

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Ukraynalı esir asker Graçev, Sputnik’e silah arkadaşlarının tuhaf davranışlarını anlattı.Birçok askerin güçlü etkiye sahip psikotrop madde kullandığını söyleyen esir, “Haplar kırmızı beyaz kapsüllere benziyor ve onlara Lyrica deniyor. Çok kullanıyorlar. Sonra da tuhaf oluyorlar. Yarı kapalı gözler ve ardından çok enerji içeceği içiyorlar” ifadesini kullandı.Maddelerin muhtemelen en yakın kentte satın alındığını söyleyen Graçev, Ukraynalı askerlerin haftada bir izin alarak kente gittiğini belirtti.‘Sarhoş asker komutana el bombası attı’Zaporojye Bölgesi sakini 42 yaşındaki Graçev, 2023 Ekim ayında orduya alındığını belirterek kısa bir eğitimden sonra cepheye gönderildiğini anlattı.Şubat-Temmuz döneminde Rusya’nın Belgorod Bölgesi sınırında görev aldığını söyleyen esir, şunu söyledi:Bombayı atan askerin dövülüp oradan uzaklaştırıldığını dile getiren Graçev, Ukraynalı askerlerin sıkça yerel sakinlerden el yapımı votka aldığını belirtti.ABD’nin Daily Beast gazetesi daha önce Ukraynalı askerlerin aşırı alkol ve uyuşturucu kullandığını ve bunların etkisi altında sivilleri öldürdüğünü yazmıştı. Yazıda, Ukraynalı askerlerin fiziksel ve psikolojik travma yaşadığı, bu nedenle birçoğunun alkole ve yasa dışı maddelere başvurduğu belirtilmişti. Bazıların savaş pozisyonlarında bile içki içtiği ifade edilirken Ukraynalı askerlerin yüzde 40’ının görev sırasında alkol kullandığı kaydedilmişti.

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ukrayna, ukrayna ordusu, alkol, uyuşturucu, narkotik, yasaklı madde, rusya, belgorod, el bombası