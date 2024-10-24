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MSB: Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/ukraynali-askerler-guclu-psikotrop-maddeler-kullaniyor-1089613325.html
‘Ukraynalı askerler güçlü psikotrop maddeler kullanıyor’
‘Ukraynalı askerler güçlü psikotrop maddeler kullanıyor’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Vladimir Graçev, Ukrayna ordusunda birçok askerin güçlü etkiye sahip psikotrop madde kullanarak tuhaf hareketlerde bulunduğunu belirtti. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T13:24+0300
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Ukraynalı esir asker Graçev, Sputnik’e silah arkadaşlarının tuhaf davranışlarını anlattı.Birçok askerin güçlü etkiye sahip psikotrop madde kullandığını söyleyen esir, “Haplar kırmızı beyaz kapsüllere benziyor ve onlara Lyrica deniyor. Çok kullanıyorlar. Sonra da tuhaf oluyorlar. Yarı kapalı gözler ve ardından çok enerji içeceği içiyorlar” ifadesini kullandı.Maddelerin muhtemelen en yakın kentte satın alındığını söyleyen Graçev, Ukraynalı askerlerin haftada bir izin alarak kente gittiğini belirtti.‘Sarhoş asker komutana el bombası attı’Zaporojye Bölgesi sakini 42 yaşındaki Graçev, 2023 Ekim ayında orduya alındığını belirterek kısa bir eğitimden sonra cepheye gönderildiğini anlattı.Şubat-Temmuz döneminde Rusya’nın Belgorod Bölgesi sınırında görev aldığını söyleyen esir, şunu söyledi:Bombayı atan askerin dövülüp oradan uzaklaştırıldığını dile getiren Graçev, Ukraynalı askerlerin sıkça yerel sakinlerden el yapımı votka aldığını belirtti.ABD’nin Daily Beast gazetesi daha önce Ukraynalı askerlerin aşırı alkol ve uyuşturucu kullandığını ve bunların etkisi altında sivilleri öldürdüğünü yazmıştı. Yazıda, Ukraynalı askerlerin fiziksel ve psikolojik travma yaşadığı, bu nedenle birçoğunun alkole ve yasa dışı maddelere başvurduğu belirtilmişti. Bazıların savaş pozisyonlarında bile içki içtiği ifade edilirken Ukraynalı askerlerin yüzde 40’ının görev sırasında alkol kullandığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/abdnin-rusyanin-varliklarindan-ukraynaya-kredi-vermesi-hirsizlik-1089599425.html
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‘Ukraynalı askerler güçlü psikotrop maddeler kullanıyor’

13:24 24.10.2024 (güncellendi: 13:29 24.10.2024)
© AP Photo / LIBKOSUkrayna ordusu askeri
Ukrayna ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / LIBKOS
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Ukraynalı esir asker Vladimir Graçev, Ukrayna ordusunda birçok askerin güçlü etkiye sahip psikotrop madde kullanarak tuhaf hareketlerde bulunduğunu belirtti.
Ukraynalı esir asker Graçev, Sputnik’e silah arkadaşlarının tuhaf davranışlarını anlattı.
Birçok askerin güçlü etkiye sahip psikotrop madde kullandığını söyleyen esir, “Haplar kırmızı beyaz kapsüllere benziyor ve onlara Lyrica deniyor. Çok kullanıyorlar. Sonra da tuhaf oluyorlar. Yarı kapalı gözler ve ardından çok enerji içeceği içiyorlar” ifadesini kullandı.
Maddelerin muhtemelen en yakın kentte satın alındığını söyleyen Graçev, Ukraynalı askerlerin haftada bir izin alarak kente gittiğini belirtti.

‘Sarhoş asker komutana el bombası attı’

Zaporojye Bölgesi sakini 42 yaşındaki Graçev, 2023 Ekim ayında orduya alındığını belirterek kısa bir eğitimden sonra cepheye gönderildiğini anlattı.
Şubat-Temmuz döneminde Rusya’nın Belgorod Bölgesi sınırında görev aldığını söyleyen esir, şunu söyledi:
Bölük komutanı bir şey sormak için birliğimize, mevziimize geldi. Orada sarhoş bir asker vardı. Komutan biraz uzaklaşınca bu asker arkasından el bombası attı, neredeyse ona isabet edecekti.
Bombayı atan askerin dövülüp oradan uzaklaştırıldığını dile getiren Graçev, Ukraynalı askerlerin sıkça yerel sakinlerden el yapımı votka aldığını belirtti.
ABD’nin Daily Beast gazetesi daha önce Ukraynalı askerlerin aşırı alkol ve uyuşturucu kullandığını ve bunların etkisi altında sivilleri öldürdüğünü yazmıştı. Yazıda, Ukraynalı askerlerin fiziksel ve psikolojik travma yaşadığı, bu nedenle birçoğunun alkole ve yasa dışı maddelere başvurduğu belirtilmişti. Bazıların savaş pozisyonlarında bile içki içtiği ifade edilirken Ukraynalı askerlerin yüzde 40’ının görev sırasında alkol kullandığı kaydedilmişti.
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