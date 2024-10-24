https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/abdnin-rusyanin-varliklarindan-ukraynaya-kredi-vermesi-hirsizlik-1089599425.html

‘ABD’nin Rusya’nın varlıklarından Ukrayna’ya kredi vermesi hırsızlık’

‘ABD’nin Rusya’nın varlıklarından Ukrayna’ya kredi vermesi hırsızlık’

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD yönetiminin Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödenecek 20 milyar dolarlık kredi sağlama... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T08:59+0300

2024-10-24T08:59+0300

2024-10-24T09:06+0300

ukrayna krizi

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abd

ukrayna

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brics

brics zirvesi

janet yellen

nato

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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin Ukrayna'ya Rusya'nın kendi varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödenecek 20 milyar dolarlık kredi sağlama kararını değerlendirdi.Bu kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, “Sıradan bir insan bile bu olayda asıl ‘önemli’ olanın devlet politikası mertebesine yükseltilen hırsızlık olduğunu anlar” ifadesine yer verildi.ABD'nin başını çektiği dar bir grup ülkenin ‘neo-kolonyal hırslarının’ dünya toplumunun büyük kısmının olumsuz tepkisine neden olduğunu kaydeden Büyükelçilik, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi’ne işaret ederek zirvede, bu tür yasadışı eylemlere karşı koruma altında olan bağımsız bir mali sisteme duyulan ihtiyacın vurgulandığını anımsattı.Yellen: Elimizden geleni yapıyoruzABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7'nin bu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlamayı taahhüt ettiğini ve ABD'nin de ülkeye 20 milyar dolar kredi sağlayacağını bildirdi.Yellen, bu kredinin Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle geri ödeneceğini belirtti.Ukrayna'yı desteklemenin, ABD'nin ulusal çıkarları için de hayati önem taşıdığının savunan Yellen, Ukrayna'nın yenilmesine izin vermenin Avrupa'daki NATO müttefiklerinin de güvenliğini tehlikeye atacağını iddia ederek bunun için elinden geleni yapacaklarını ve Ukrayna'ya silah ve mali destek sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.G7 ülkelerindeki finans kuruluşlarında tutulan yaklaşık 280 milyar dolarlık Rus varlıkları dondurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/avrupa-birligi-ukrayna-icin-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirle-uzun-vadeli-kredi-saglayacak-1089595110.html

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rusya, abd, ukrayna, kredi, dondurulmuş rus varlıkları, brics, brics zirvesi, janet yellen, nato