https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/zaporojye-ngsyi-ziyaret-eden-grossi-santraldeki-nukleer-guvenlik-bilesenlerinin-tamami-zarar-gormus-1087645204.html

Zaporojye NGS'yi ziyaret eden Grossi: Santraldeki nükleer güvenlik bileşenlerinin tamamı zarar görmüş

Zaporojye NGS'yi ziyaret eden Grossi: Santraldeki nükleer güvenlik bileşenlerinin tamamı zarar görmüş

Sputnik Türkiye

UAEA misyonunun santraldeki faaliyetlerine rağmen Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokatif saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusunun nükleer... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T17:12+0300

2024-09-04T17:12+0300

2024-09-04T17:12+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

zaporojye

zaporojye bölgesi

zaporojye nükleer güç santrali

uaea

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

rafael grossi

rafael mariano grossi

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ve beraberindeki heyetin Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kalan Zaporojye GS'deki denetimlerinin ardından santraldeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada sözlerine yer verilen Grossi, santraldeki 7 nükleer güvenlik bileşeninin tamamının kısmen veya tamamen zarar gördüğünün tespit edildiğini, bundan dolayı durumun istikrarsız ve kırılgan olduğunu bildirdi.Soğutma kulesindeki yangın ve İHA saldırıları da dahil santraldeki olayların henüz radyolojik bir acil duruma yol açmadığını kaydeden Grossi, silahlı çatışma sürdükçe tesis personeli ve uluslararası toplum için risklerin arttığını vurguladı.UAEA misyonunun Zaporojye NGS'deki faaliyetlerinde 2 yılın geride kaldığını anımsatan Grossi, nükleer bir kazayı önlemeye yardımcı olma konusundaki kararlılıklarının aynı ciddiyetle devam ettiğinin altını çizdi.Grossi, UAEA uzmanlarının santraldeki duruma ilişkin tarafsız değerlendirmelerinin tesisin nükleer güvenliğinin korunmasına katkı sunduğunu sözlerine ekledi.Avrupa'nın en büyük nükleer santraliDinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı, UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.

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