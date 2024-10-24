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TUSAŞ'a terör saldırısına yanıt verdiler: Türk savunma sanayisinden gövde gösterisi
TUSAŞ'a terör saldırısına yanıt verdiler: Türk savunma sanayisinden gövde gösterisi
Sputnik Türkiye
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Türk mühendisler tarafından üretilen HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY ve Atak helikopterleri gövde gösterisi yaparak birbiri... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
tusaş
tusaş terör saldırısı
terör saldırısı
hürkuş
hürjet
atak helikopterleri
t129 atak
gökbey
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Ankara'da beş kişinin şehit olduğu TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Türk savunma sanayisi 'birlik ve beraberlik' görüntüsü verdi. Türk mühendisler tarafından üretilen GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve ATAK helikopterleri peş peşe uçuşlar gerçekleştirdi. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından sabah saatlerinden itibaren Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli sistemler adeta gövde gösterisi yaptı.Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, başlangıç ve temel eğitim uçağı HÜRKUŞ ile eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET yerleşkede birbiri ardına uçuş gerçekleştirdi. Bu sistemleri T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile T70 Genel Maksat Helikopteri'nin uçuşları izledi. TUSAŞ'ın hangi projeleri öne çıktı?TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Hava Kurumu'nun ortaklığı olarak faaliyet gösteriyor. Amerikan F-16 savaş uçağı üretiminde rol oynuyor: TUSAŞ, F-16'ların üretim ve modernizasyonunda rol oynuyorF-35 Programı: TUSAŞ, F-35 savaş uçağı programında önemli tedarikçilerden biriydi ancak Amerikan yaptırımları sebebiyle 2019 yılında projeden çıkartıldı.Boeing ve Airbus'la çalışmalar: TUSAŞ, Boeing ve Airbus gibi dünya havacılık devleriyle Airbus A320, Airbus A350 ve Boeing 737, Boeing787 gibi uçaklara parça üretiyor.A400M Atlas Uçağı Projesi: Airbus tarafından yürütülen A400M askeri nakliye uçağı projesinde de yer aldı.TUSAŞ'ın ürettiği yerli ve milli savunma ürünleri hangileri?Milli Muharip Uçak (MMU): TUSAŞ tarafından geliştirilen ve seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan yere hâkimiyetlerde üstün özellikleri bulunan beşinci nesil jet muharip uçak projesi. ANKA İnsansız Hava Aracı: TUSAŞ Anka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen insansız hava aracı. HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı: TUSAŞ Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilmekte olan, turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı. ATAK Helikopteri: Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan, TUSAŞ ve AgustaWestland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri.GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilmekte olan ve TUSAŞ tesislerinde üretilen genel amaçlı helikopter.
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tusaş, tusaş nedir, tusaş ankara, tusaş açılımı, tusaş nerede, tusaş ne demek tusaş tesisleri, , tusaş terör saldırısı, tusaş tarihçesi, ankara, terör saldırısı, gökbey helikopter, gökbey helikopteri ne kadar yerli, atak helikopteri kimin, atak helikopterini kim üretti, hürkuş nedir, hürküş ve atak helikopterleri nedir, hürjet uçtu mu, hürjet uçak özellikleri,

TUSAŞ'a terör saldırısına yanıt verdiler: Türk savunma sanayisinden gövde gösterisi

15:03 24.10.2024 (güncellendi: 16:06 24.10.2024)
© Fatih KurtTUSAŞ
TUSAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© Fatih Kurt
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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Türk mühendisler tarafından üretilen HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY ve Atak helikopterleri gövde gösterisi yaparak birbiri ardına havalandı.
Ankara'da beş kişinin şehit olduğu TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Türk savunma sanayisi 'birlik ve beraberlik' görüntüsü verdi. Türk mühendisler tarafından üretilen GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve ATAK helikopterleri peş peşe uçuşlar gerçekleştirdi.
© Fatih KurtTUSAŞ
TUSAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
TUSAŞ
© Fatih Kurt
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından sabah saatlerinden itibaren Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli sistemler adeta gövde gösterisi yaptı.
© Fatih KurtTUSAŞ
TUSAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
TUSAŞ
© Fatih Kurt
Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, başlangıç ve temel eğitim uçağı HÜRKUŞ ile eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET yerleşkede birbiri ardına uçuş gerçekleştirdi. Bu sistemleri T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile T70 Genel Maksat Helikopteri'nin uçuşları izledi.

TUSAŞ'ın hangi projeleri öne çıktı?

TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Hava Kurumu'nun ortaklığı olarak faaliyet gösteriyor.
Amerikan F-16 savaş uçağı üretiminde rol oynuyor: TUSAŞ, F-16'ların üretim ve modernizasyonunda rol oynuyor
F-35 Programı: TUSAŞ, F-35 savaş uçağı programında önemli tedarikçilerden biriydi ancak Amerikan yaptırımları sebebiyle 2019 yılında projeden çıkartıldı.
Boeing ve Airbus'la çalışmalar: TUSAŞ, Boeing ve Airbus gibi dünya havacılık devleriyle Airbus A320, Airbus A350 ve Boeing 737, Boeing787 gibi uçaklara parça üretiyor.
A400M Atlas Uçağı Projesi: Airbus tarafından yürütülen A400M askeri nakliye uçağı projesinde de yer aldı.

TUSAŞ'ın ürettiği yerli ve milli savunma ürünleri hangileri?

Milli Muharip Uçak (MMU): TUSAŞ tarafından geliştirilen ve seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan yere hâkimiyetlerde üstün özellikleri bulunan beşinci nesil jet muharip uçak projesi.
ANKA İnsansız Hava Aracı: TUSAŞ Anka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen insansız hava aracı.
HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı: TUSAŞ Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilmekte olan, turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı.
ATAK Helikopteri: Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan, TUSAŞ ve AgustaWestland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri.
GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilmekte olan ve TUSAŞ tesislerinde üretilen genel amaçlı helikopter.
Milli Muharip Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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