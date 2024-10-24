https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusas-calisani-kullanmisti-hainlere-inat-sozu-terorle-mucadelenin-simgesi-oldu-1089614543.html
TUSAŞ çalışanı kullanmıştı: 'Hainlere inat' sözü terörle mücadelenin simgesi oldu
TUSAŞ çalışanı kullanmıştı: 'Hainlere inat' sözü terörle mücadelenin simgesi oldu
Sputnik Türkiye
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından TUSAŞ çalışanının sözleri terörle mücadelenin simgesi... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T14:16+0300
2024-10-24T14:16+0300
2024-10-24T14:20+0300
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tusaş
tusaş saldırı
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
terör
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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen terör saldırısı sonrası TUSAŞ çalışanının sözleri gündem oldu. Terör saldırısının ardından TUSAŞ tesislerinden çıkan bir çalışanın, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" sözleri terörle mücadelenin simgesi haline dönüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz” ifadelerine yer verdi. TUSAŞ çalışanın ifadeleri, terör saldırsını kınamak için sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/saldiri-sonrasi-tahliye-edilen-tusas-calisani-hainlere-inat-daha-fazla-calisacagiz-daha-fazla-1089589688.html
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tusaş, tusaş saldırı, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), terör, terör örgütü
tusaş, tusaş saldırı, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), terör, terör örgütü
TUSAŞ çalışanı kullanmıştı: 'Hainlere inat' sözü terörle mücadelenin simgesi oldu
14:16 24.10.2024 (güncellendi: 14:20 24.10.2024)
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından TUSAŞ çalışanının sözleri terörle mücadelenin simgesi haline geldi. "Hainlere inat daha fazla çalışacağız" ifadeleri terör saldırısı sonrası birçok açıklamada kullanıldı.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen terör saldırısı sonrası TUSAŞ çalışanının sözleri gündem oldu. Terör saldırısının ardından TUSAŞ tesislerinden çıkan bir çalışanın, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" sözleri terörle mücadelenin simgesi haline dönüştü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz” ifadelerine yer verdi.
TUSAŞ çalışanın ifadeleri, terör saldırsını kınamak için sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.