https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusas-calisani-kullanmisti-hainlere-inat-sozu-terorle-mucadelenin-simgesi-oldu-1089614543.html

TUSAŞ çalışanı kullanmıştı: 'Hainlere inat' sözü terörle mücadelenin simgesi oldu

TUSAŞ çalışanı kullanmıştı: 'Hainlere inat' sözü terörle mücadelenin simgesi oldu

Sputnik Türkiye

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından TUSAŞ çalışanının sözleri terörle mücadelenin simgesi... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T14:16+0300

2024-10-24T14:16+0300

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türkiye

tusaş

tusaş saldırı

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

terör

terör örgütü

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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen terör saldırısı sonrası TUSAŞ çalışanının sözleri gündem oldu. Terör saldırısının ardından TUSAŞ tesislerinden çıkan bir çalışanın, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" sözleri terörle mücadelenin simgesi haline dönüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz” ifadelerine yer verdi. TUSAŞ çalışanın ifadeleri, terör saldırsını kınamak için sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/saldiri-sonrasi-tahliye-edilen-tusas-calisani-hainlere-inat-daha-fazla-calisacagiz-daha-fazla-1089589688.html

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tusaş, tusaş saldırı, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), terör, terör örgütü