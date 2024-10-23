https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/saldiri-sonrasi-tahliye-edilen-tusas-calisani-hainlere-inat-daha-fazla-calisacagiz-daha-fazla-1089589688.html

Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz

Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz

Sputnik Türkiye

Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı, "Hainlere inat daha fazla... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T20:53+0300

2024-10-23T20:53+0300

2024-10-23T20:56+0300

türkiye

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

saldırı

terör

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Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası TUŞAS çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlenmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının gerçekleştiği TUSAŞ tesislerine gitmişti.Rusya'da açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum şehitlerimize rahmet diliyorum" cümlesini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/chp-lideri-ozel-diyarbakirdaki-programini-iptal-ederek-ankaraya-donuyor-chp-myk-teror-saldirisi-1089585316.html

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Sputnik Türkiye

tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), saldırı, terör