https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/saldiri-sonrasi-tahliye-edilen-tusas-calisani-hainlere-inat-daha-fazla-calisacagiz-daha-fazla-1089589688.html
Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz
Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz
Sputnik Türkiye
Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı, "Hainlere inat daha fazla... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T20:53+0300
2024-10-23T20:53+0300
2024-10-23T20:56+0300
türkiye
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
saldırı
terör
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Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası TUŞAS çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlenmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının gerçekleştiği TUSAŞ tesislerine gitmişti.Rusya'da açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum şehitlerimize rahmet diliyorum" cümlesini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/chp-lideri-ozel-diyarbakirdaki-programini-iptal-ederek-ankaraya-donuyor-chp-myk-teror-saldirisi-1089585316.html
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tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), saldırı, terör
tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), saldırı, terör
Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz
20:53 23.10.2024 (güncellendi: 20:56 23.10.2024)
Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.
Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası TUŞAS çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi.
Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlenmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının gerçekleştiği TUSAŞ tesislerine gitmişti.
Rusya'da açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum şehitlerimize rahmet diliyorum" cümlesini kaydetmişti.