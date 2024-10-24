https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/turkiyenin-en-soguk-yerleri-belli-oldu-eksi-10-dereceyi-gordu-1089601374.html
Türkiye’nin en soğuk yerleri belli oldu: Eksi 10 dereceyi gördü
Türkiye’nin en soğuk yerleri belli oldu: Eksi 10 dereceyi gördü
Sputnik Türkiye
Soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini gösterdi. Meteoroloji, dün gece itibarıyla ölçtüğü en düşük sıcaklıkların listesini paylaştı. Palandöken’de gece... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T09:46+0300
2024-10-24T09:46+0300
2024-10-24T09:46+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu
soğuk
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Doğu’da kış soğuk yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından dün gece itibarıyla ölçtüğü en düşük sıcaklıkların listesi paylaşıldı. En düşük sıcaklık listesinin başında eksi 10.8 derece ile Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi geldi. Listenin devamını sırasıyla; Kars Sarıkamış Kayak Merkezi -9.0, Erzurum Yakutiye Kırkgöze Dumlu -7.9, Ardahan Göle-7.7, Rize İkizdere Ovit -7.6, Sivas Kangal -7.5, Kars Sarıkamış -7.1, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi -6.7, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi -6.7 ve Kars Selim -6.7 derece izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/meteorolojiden-saatli-uyari-istanbul-dahil-bircok-kente-saganak-yagis-geliyor-1089596364.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu, soğuk
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu, soğuk
Türkiye’nin en soğuk yerleri belli oldu: Eksi 10 dereceyi gördü
Soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini gösterdi. Meteoroloji, dün gece itibarıyla ölçtüğü en düşük sıcaklıkların listesini paylaştı. Palandöken’de gece termometreler eksi 10.8 dereceyi gösterdi.
Doğu’da kış soğuk yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından dün gece itibarıyla ölçtüğü en düşük sıcaklıkların listesi paylaşıldı.
En düşük sıcaklık listesinin başında eksi 10.8 derece ile Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi geldi.
Listenin devamını sırasıyla; Kars Sarıkamış Kayak Merkezi -9.0, Erzurum Yakutiye Kırkgöze Dumlu -7.9, Ardahan Göle-7.7, Rize İkizdere Ovit -7.6, Sivas Kangal -7.5, Kars Sarıkamış -7.1, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi -6.7, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi -6.7 ve Kars Selim -6.7 derece izledi.