https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/turkiyenin-en-soguk-yerleri-belli-oldu-eksi-10-dereceyi-gordu-1089601374.html

Türkiye’nin en soğuk yerleri belli oldu: Eksi 10 dereceyi gördü

Türkiye’nin en soğuk yerleri belli oldu: Eksi 10 dereceyi gördü

Sputnik Türkiye

Soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini gösterdi. Meteoroloji, dün gece itibarıyla ölçtüğü en düşük sıcaklıkların listesini paylaştı. Palandöken’de gece... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T09:46+0300

2024-10-24T09:46+0300

2024-10-24T09:46+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu

soğuk

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Doğu’da kış soğuk yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından dün gece itibarıyla ölçtüğü en düşük sıcaklıkların listesi paylaşıldı. En düşük sıcaklık listesinin başında eksi 10.8 derece ile Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi geldi. Listenin devamını sırasıyla; Kars Sarıkamış Kayak Merkezi -9.0, Erzurum Yakutiye Kırkgöze Dumlu -7.9, Ardahan Göle-7.7, Rize İkizdere Ovit -7.6, Sivas Kangal -7.5, Kars Sarıkamış -7.1, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi -6.7, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi -6.7 ve Kars Selim -6.7 derece izledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/meteorolojiden-saatli-uyari-istanbul-dahil-bircok-kente-saganak-yagis-geliyor-1089596364.html

türkiye

doğu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu, soğuk