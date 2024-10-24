Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: İstanbul dahil birçok kente sağanak yağış geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Messi Cam' uygulaması başlıyor: 'TikTok kadar önemli bir salgın'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ercan Karakaş: 'Aday belirlerken, parti içi mekanizmalar çalışmalı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin trafik ile imtihanı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Noro-virüs aşısı için ilk denemeler başladı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılın teknoloji riskleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
19:43
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin BRICS işbirliği tartışma yaratabilir
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TUSAŞ’a terör saldırısı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/meteorolojiden-saatli-uyari-istanbul-dahil-bircok-kente-saganak-yagis-geliyor-1089596364.html
Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: İstanbul dahil birçok kente sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: İstanbul dahil birçok kente sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Günlerdir süren soğuk hava dalgası yerini sıcaklıkların artışına bıraktı. Hava sıcaklıklarının 3 derece birden artması beklenirken birçok il için yağmur ve... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T07:11+0300
2024-10-24T07:12+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/11/1076408779_0:51:3462:1998_1920x0_80_0_0_8eae32e573d944413d2565a5128d2d41.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimleri için yağmur ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışlar; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde etkisini kuvvetli hissettirecek.Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış alarmıYağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su, baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İl il hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutluDENİZLİ °C, 25°CAz bulutluİZMİR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 26°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 18°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 13°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -2°C, 11°CParçalı ve az bulutluKARS -4°C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA 4°C, 18°CAz bulutluVAN -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 22°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 8°C, 22°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 6°C, 20°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 11°C, 23°CAz bulutlu ve açık
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/11/1076408779_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_0a7647c9301c62d151f61ebc2025c6ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
24 ekim hava durumu, 21 ekim hava durumu, bu hafta hava nasıl, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur, izmir hava durumu
24 ekim hava durumu, 21 ekim hava durumu, bu hafta hava nasıl, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur, izmir hava durumu

Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: İstanbul dahil birçok kente sağanak yağış geliyor

07:11 24.10.2024 (güncellendi: 07:12 24.10.2024)
© AA / Oğuz YeterMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA / Oğuz Yeter
Abone ol
Günlerdir süren soğuk hava dalgası yerini sıcaklıkların artışına bıraktı. Hava sıcaklıklarının 3 derece birden artması beklenirken birçok il için yağmur ve sağanak yağış uyarısı geldi. Başta İstanbul olmak üzere Sinop, Artvin, Çanakkale için sağanak yağış uyarısı var. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı tedbir çağrısında da bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimleri için yağmur ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışlar; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde etkisini kuvvetli hissettirecek.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış alarmı

Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su, baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İl il hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 18°C

Az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала