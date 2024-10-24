https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/meteorolojiden-saatli-uyari-istanbul-dahil-bircok-kente-saganak-yagis-geliyor-1089596364.html

Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: İstanbul dahil birçok kente sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: İstanbul dahil birçok kente sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Günlerdir süren soğuk hava dalgası yerini sıcaklıkların artışına bıraktı. Hava sıcaklıklarının 3 derece birden artması beklenirken birçok il için yağmur ve... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T07:11+0300

2024-10-24T07:11+0300

2024-10-24T07:12+0300

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hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimleri için yağmur ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışlar; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde etkisini kuvvetli hissettirecek.Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış alarmıYağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su, baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İl il hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutluDENİZLİ °C, 25°CAz bulutluİZMİR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 26°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 18°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 13°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -2°C, 11°CParçalı ve az bulutluKARS -4°C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA 4°C, 18°CAz bulutluVAN -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 22°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 8°C, 22°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 6°C, 20°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 11°C, 23°CAz bulutlu ve açık

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