https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/turkiyenin-bm-daimi-temsilcisi-umarim-sonraki-toplantida-uyeler-pkk-ve-uzantilarini-teror-orgutleri-1089594944.html
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Umarım sonraki toplantıda üyeler PKK ve uzantılarını terör örgütleri listesine eklerler
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Umarım sonraki toplantıda üyeler PKK ve uzantılarını terör örgütleri listesine eklerler
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi Suriye oturumunda, "Suriye ihtilafının en tehlikeli... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T01:58+0300
2024-10-24T01:58+0300
2024-10-24T01:58+0300
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bm
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terör örgütü
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.Büyükelçi Yıldız, Suriye'de 13 yıldır süren ihtilafın milyonlarca insana korkunç acılara mal olduğunu söyleyerek söz konusu insanların siyasi özgürlük, çöken bir ekonomi, toplu yerinden edilme, terörizm ve giderek kötüleşen insani durumla mücadele ettiğini ve Türkiye'nin İdlib'deki gelişmeleri de yakından takip ettiğini dile getirdi.'Umarım bir sonraki toplantıda üye ülkeler, PKK ve uzantıları olan YPG/SDG'yi de Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleri listelerine eklerler'Büyükelçi Yıldız, Suriye ihtilafının en tehlikeli sonuçlarından birinin terör örgütlerinin ayrılıkçı gündemlerini sürdürmek için kaostan faydalanmaları olduğunu belirtti. Yıldız, elde edilen bilgilerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının PKK tarafından planlandığını ve gerçekleştirildiğini gösterdiğini ifade etti. TUSAŞ'ın sadece Türkiye'ye değil, dünyanın birçok ülkesine terörle mücadele alanında destek sağladığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin defalarca PKK'nın ayrılıkçı gündemi ve sivil ölümlerle ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Yıldız, "Umarım bir sonraki toplantıda üye ülkeler, PKK ve uzantıları olan YPG/SDG'yi de Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleri listelerine eklerler" dedi.'Risk olmaktan çıkıp acı bir gerçeğe dönüşmüştür'Büyükelçi Yıldız, Ortadoğu'da artan şiddetin derin bir endişe konusu olmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Gazze'deki ihtilafın daha geniş bölgeye yayılması, risk olmaktan çıkıp acı bir gerçeğe dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulundu. Yıldız, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırıların Suriye üzerinde ciddi etkileri olduğunu belirterek, özellikle Lübnan'daki 750 bin Suriyeli mültecinin bu durumdan çok etkilendiğini vurguladı. Lübnan'dan Suriye'ye kaçışların, ülkedeki insani krizle birlikte mevcut kırılgan durumu daha da zorlaştırdığını ifade eden Yıldız, bu kaçışların mevcut insani yardım ihtiyacını da artırdığını kaydetti. Uluslararası toplumun Suriye halkını yüzüstü bırakmaması gerektiğini belirten Yıldız, Suriye'de derinleşen krizin bölgesel istikrara yönelik ciddi tehditler oluşturduğunu dile getirdi. Yıldız, "Tüm tarafların gerginliğin daha fazla artmasını engellemek için itidalli davranması gerekiyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tsk-suriye-ve-kuzey-iraktaki-pkk-hedeflerini-vuruyor-1089593620.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, suriye, terör, terör örgütü, terör saldırısı
bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, suriye, terör, terör örgütü, terör saldırısı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Umarım sonraki toplantıda üyeler PKK ve uzantılarını terör örgütleri listesine eklerler
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi Suriye oturumunda, "Suriye ihtilafının en tehlikeli sonuçlarından biri, terör örgütlerinin ayrılıkçı isteklerini sürdürmek için kaostan faydalanmaları oldu" dedi.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.
Büyükelçi Yıldız, Suriye'de 13 yıldır süren ihtilafın milyonlarca insana korkunç acılara mal olduğunu söyleyerek söz konusu insanların siyasi özgürlük, çöken bir ekonomi, toplu yerinden edilme, terörizm ve giderek kötüleşen insani durumla mücadele ettiğini ve Türkiye'nin İdlib'deki gelişmeleri de yakından takip ettiğini dile getirdi.
'Umarım bir sonraki toplantıda üye ülkeler, PKK ve uzantıları olan YPG/SDG'yi de Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleri listelerine eklerler'
Büyükelçi Yıldız, Suriye ihtilafının en tehlikeli sonuçlarından birinin terör örgütlerinin ayrılıkçı gündemlerini sürdürmek için kaostan faydalanmaları olduğunu belirtti.
Yıldız, elde edilen bilgilerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının PKK tarafından planlandığını ve gerçekleştirildiğini gösterdiğini ifade etti. TUSAŞ'ın sadece Türkiye'ye değil, dünyanın birçok ülkesine terörle mücadele alanında destek sağladığını vurguladı.
Ayrıca, Türkiye'nin defalarca PKK'nın ayrılıkçı gündemi ve sivil ölümlerle ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Yıldız, "Umarım bir sonraki toplantıda üye ülkeler, PKK ve uzantıları olan YPG/SDG'yi de Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleri listelerine eklerler" dedi.
'Risk olmaktan çıkıp acı bir gerçeğe dönüşmüştür'
Büyükelçi Yıldız, Ortadoğu'da artan şiddetin derin bir endişe konusu olmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Gazze'deki ihtilafın daha geniş bölgeye yayılması, risk olmaktan çıkıp acı bir gerçeğe dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulundu.
Yıldız, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırıların Suriye üzerinde ciddi etkileri olduğunu belirterek, özellikle Lübnan'daki 750 bin Suriyeli mültecinin bu durumdan çok etkilendiğini vurguladı. Lübnan'dan Suriye'ye kaçışların, ülkedeki insani krizle birlikte mevcut kırılgan durumu daha da zorlaştırdığını ifade eden Yıldız, bu kaçışların mevcut insani yardım ihtiyacını da artırdığını kaydetti.
Uluslararası toplumun Suriye halkını yüzüstü bırakmaması gerektiğini belirten Yıldız, Suriye'de derinleşen krizin bölgesel istikrara yönelik ciddi tehditler oluşturduğunu dile getirdi. Yıldız, "Tüm tarafların gerginliğin daha fazla artmasını engellemek için itidalli davranması gerekiyor" dedi.