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Türkiye genelinde Twitter (X), Instagram ve YouTube'a erişim sorunu: YouTube ve Instagram açıldı mı? X çöktü mü?
Türkiye genelinde Twitter (X), Instagram ve YouTube'a erişim sorunu: YouTube ve Instagram açıldı mı? X çöktü mü?
Sputnik Türkiye
Türkiye'deki birçok sosyal medya platformu kullanıcısı, eski adı Twitter olan X, Instagram ve YouTube'a erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. Kullanıcılar... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024-10-24T07:22+0300
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Sosyal medya kullanıcıları platformlara erişim sorunu yaşadıklarını belirtiyor. 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla yaşanan erişim sorunu devam ediyor. Söz konusu saat itibarıyla Twitter (X), Instagram ve YouTube için kesinti raporları bildirildi. "X ve Instagram neden açılmıyor", "YouTube niye açılmıyor","Instagram'a ne oldu","X, Instagram ve YouTube ne zaman düzelecek" sorularının yanıtları sorgulanıyor. X neden açılmıyor?Uygulamalardaki erişim sorunu devam etmekle beraber, bazı kullancılar sorunun bittiğini de ifade ediyor. X platformuna erişmek isteyenler " Bir hata oluştu fakat endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor" yazısıyla karşılaşıyor.Instagram açıldı mı?Instagram uygulamasında ise akış yenilenmeme sorunuyla karşı karşıya kalınıyor. İnternete erişimle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken Downdetector web sitesinde Instagram'da sorun olduğu açıklandı. Sabah saatleri itibarıyla Instagram uygulamasına erişilebiliyor.YouTube'da sorun mu var?YouTube ve TikTok da sorun yaşanan sosyal mecralar arasında. YouTube hata raporlarına bakıldığında 17.37'den itibaren YouTube'da erişim sorunu olduğu görülüyor. Downdetector'e göre de YouTube'a Türkiye'den erişimde sorun var. X, Instagram ve YouTube'a erişim ne zaman sağlanacak?Sosyal medya sitelerine dün akşam saatlerinde başlayan erişim sorununa dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama gelmedi.
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Türkiye genelinde Twitter (X), Instagram ve YouTube'a erişim sorunu: YouTube ve Instagram açıldı mı? X çöktü mü?

06:51 24.10.2024 (güncellendi: 07:22 24.10.2024)
© AASosyal medya
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA
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Türkiye'deki birçok sosyal medya platformu kullanıcısı, eski adı Twitter olan X, Instagram ve YouTube'a erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. Kullanıcılar, uygulamalara geç ya da erişemediklerini belirtti. Erişim sorunu sonrası "YouTube çöktü mü, neden açılmıyor","X neden açılmıyor","Instagram düzeldi mi" sorularının yanıtlarını araştırıyor.
Sosyal medya kullanıcıları platformlara erişim sorunu yaşadıklarını belirtiyor. 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla yaşanan erişim sorunu devam ediyor. Söz konusu saat itibarıyla Twitter (X), Instagram ve YouTube için kesinti raporları bildirildi. "X ve Instagram neden açılmıyor", "YouTube niye açılmıyor","Instagram'a ne oldu","X, Instagram ve YouTube ne zaman düzelecek" sorularının yanıtları sorgulanıyor.

X neden açılmıyor?

Uygulamalardaki erişim sorunu devam etmekle beraber, bazı kullancılar sorunun bittiğini de ifade ediyor. X platformuna erişmek isteyenler " Bir hata oluştu fakat endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor" yazısıyla karşılaşıyor.

Instagram açıldı mı?

Instagram uygulamasında ise akış yenilenmeme sorunuyla karşı karşıya kalınıyor. İnternete erişimle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken Downdetector web sitesinde Instagram'da sorun olduğu açıklandı. Sabah saatleri itibarıyla Instagram uygulamasına erişilebiliyor.

YouTube'da sorun mu var?

YouTube ve TikTok da sorun yaşanan sosyal mecralar arasında. YouTube hata raporlarına bakıldığında 17.37'den itibaren YouTube'da erişim sorunu olduğu görülüyor. Downdetector'e göre de YouTube'a Türkiye'den erişimde sorun var.

X, Instagram ve YouTube'a erişim ne zaman sağlanacak?

Sosyal medya sitelerine dün akşam saatlerinde başlayan erişim sorununa dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama gelmedi.
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