https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tuketicinin-korunmasina-iliskin-kanun-teklifi-kabul-edilerek-yasalasti--1089594644.html

Tüketicinin korunmasına ilişkin kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı

Tüketicinin korunmasına ilişkin kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı

Sputnik Türkiye

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Tüketici kredisi sözleşmelerinde düzenlemeye... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T01:49+0300

2024-10-24T01:49+0300

2024-10-24T02:05+0300

türkiye

kanun teklifi

tbmm

tbmm genel kurulu

tüketici

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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edilerek yasalaştı. Teklifle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek.Tüketici kredisi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulunduruldu. Buna göre sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.Doğrudan satış sistemleri neleri kapsıyor?Doğrudan satış sistemlerinin özellikleri şöyle sıralandı:'60 bin Türk Lirasından 600 bin Türk Lirasına kadar para cezası'Doğrudan satıcılardan, sisteme dahil olmaları veya sistemde kalmaları için tüketiciye satışı öngörülen mal veya hizmeti içermeyen yenileme, paket, ücret, aidat ve benzeri isimler altında herhangi bir bedel veya borç altına sokan belge alınamayacak. Haksız ticari uygulamalar hükmünde yer alan yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında haksız ticari uygulamanın ‘3 aya kadar tedbiren durdurulması’ veya ‘tedbiren durdurulması yaptırımı’ veya ‘60 bin Türk Lirasından 600 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası’ uygulanacak. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise 600 bin Türk Lirasından 6 milyon Türk Lirasına kadar uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ogretmenlik-meslegi-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti--1089074212.html

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kanun teklifi, tbmm, tbmm genel kurulu, tüketici