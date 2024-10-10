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Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
Sputnik Türkiye
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan teklife göre öğretmenlerin istihdam öncesi verilecek hazırlık... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T21:00+0300
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TBMM Genel Kurulu’nda Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi üzerine yapılan görüşmelerin ardından teklif kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan teklife göre öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda arttırılması öngörülüyor. Öğretmen adaylarına 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilecek. Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, gelişimi ve kariyer basamaklarında ilerlemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı olarak 'Milli Eğitim Akademisi' kurulacak. Öğretmen olmak içim hangi şartlar aranacak?Öğretmen olarak istihdam edileceklerin öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim programlarından mezun olmaları gerekiyor. Öğretmenler hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek. Öğretmenler için hazırlık eğitiminin süresi ne kadar?Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Hazırlık eğitiminin toplam süresi 4 dönem olacak. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre 3 dönem olarak uygulanabilecek. Öğretmenler için hazırlık eğitimine kabul edilmenin şartları neler?Hazırlık eğitimine alınacaklardan şu özellikleri taşıyor olması bekleniyor:
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tbmm, tbmm genel kurulu, öğretmen, son dakika

Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

21:00 10.10.2024 (güncellendi: 21:35 10.10.2024)
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Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan teklife göre öğretmenlerin istihdam öncesi verilecek hazırlık eğitimini tamamlaması gerekiyor. Eğitimler Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek.
TBMM Genel Kurulu’nda Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi üzerine yapılan görüşmelerin ardından teklif kabul edilerek yasalaştı.
Yasalaşan teklife göre öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda arttırılması öngörülüyor. Öğretmen adaylarına 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilecek. Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, gelişimi ve kariyer basamaklarında ilerlemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı olarak 'Milli Eğitim Akademisi' kurulacak.

Öğretmen olmak içim hangi şartlar aranacak?

Öğretmen olarak istihdam edileceklerin öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim programlarından mezun olmaları gerekiyor. Öğretmenler hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

Öğretmenler için hazırlık eğitiminin süresi ne kadar?

Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Hazırlık eğitiminin toplam süresi 4 dönem olacak. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre 3 dönem olarak uygulanabilecek.

Öğretmenler için hazırlık eğitimine kabul edilmenin şartları neler?

Hazırlık eğitimine alınacaklardan şu özellikleri taşıyor olması bekleniyor:
Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olmamak,
Devlet memurluğundan çıkarılmamış veya düzenlemeye göre öğretmenliği sona ermemiş olmak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Öğretmenliğe atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen yükseköğretim programlarından mezun olmak,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.
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