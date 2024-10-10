https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ogretmenlik-meslegi-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti--1089074212.html

Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Sputnik Türkiye

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan teklife göre öğretmenlerin istihdam öncesi verilecek hazırlık... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

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TBMM Genel Kurulu’nda Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi üzerine yapılan görüşmelerin ardından teklif kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan teklife göre öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda arttırılması öngörülüyor. Öğretmen adaylarına 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilecek. Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, gelişimi ve kariyer basamaklarında ilerlemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı olarak 'Milli Eğitim Akademisi' kurulacak. Öğretmen olmak içim hangi şartlar aranacak?Öğretmen olarak istihdam edileceklerin öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim programlarından mezun olmaları gerekiyor. Öğretmenler hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek. Öğretmenler için hazırlık eğitiminin süresi ne kadar?Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Hazırlık eğitiminin toplam süresi 4 dönem olacak. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre 3 dönem olarak uygulanabilecek. Öğretmenler için hazırlık eğitimine kabul edilmenin şartları neler?Hazırlık eğitimine alınacaklardan şu özellikleri taşıyor olması bekleniyor:

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