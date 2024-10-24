https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cumhurbaskani-erdogandan-tusastaki-teror-saldirisinda-sehit-olanlarin-ailelerine-bassagligi-mesaji-1089625378.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T16:45+0300
2024-10-24T16:45+0300
2024-10-24T16:45+0300
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recep tayyip erdoğan
cenaze töreni
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Zahide Güçlü Ekici ve taksi şoförü Murat Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi programını TUSAŞ terör saldırısı sebebiyle erken tamamlayarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Erdoğan, Outreach/BRICS Plus toplantısından konuşmasını yaptıktan hemen sonra ayrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-goktasin-araci-kaza-yapti-1089619593.html
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tusaş, tusaş terör saldırısı, recep tayyip erdoğan, cenaze töreni, şehit cenazesi, şehit cenazeleri
tusaş, tusaş terör saldırısı, recep tayyip erdoğan, cenaze töreni, şehit cenazesi, şehit cenazeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Zahide Güçlü Ekici ve taksi şoförü Murat Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi programını TUSAŞ terör saldırısı sebebiyle erken tamamlayarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Erdoğan, Outreach/BRICS Plus toplantısından konuşmasını yaptıktan hemen sonra ayrılmıştı.