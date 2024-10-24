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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ'a ziyaret: 'Türkiye asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyecek'
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye'nin milli savunma sanayinde güçlü olması Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyetle dün terör saldırısının meydana geldiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesini ziyaret etti.Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurtulmuş, asla teröre teslim olmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:'Bütün kardeşlerimizin milli duygularını çok daha güçlendirdi'Kurtulmuş, saldırıdan etkilenen TUSAŞ çalışanlarının vazifelerine kaldıkları yerden devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:'Savunma sanayimiz daha ileri adımlar atmaya devam edecek'Düşmanın kim ya da kimler olduğunun kendileri için fark etmediğini vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:Türk savunma sanayisinde mühendislerin yaş ortalamasının 33, ABD'de bu alandaki mühendislerin yaş ortalamasının ise 50'nin üzerinde olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bunun bir tane manası var. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayi çok güçlü bir şekilde üretmeye, yeni buluşları gerçekleştirmeye ve genç mühendislerimizin omuzlarında milli hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Ülkemiz payidar olsun. Vatanımız her zaman huzur ve esenlik içerisinde olsun" şeklinde konuştu.
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tbmm, numan kurtulmuş, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), savunma sanayi, terör, terör saldırısı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ'a ziyaret: 'Türkiye asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyecek'

16:35 24.10.2024
© AA / Fatih KurtTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı sebebiyle tesise gelerek, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı sebebiyle tesise gelerek, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA / Fatih Kurt
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye'nin milli savunma sanayinde güçlü olması Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik adımlardan birisidir" dediği açıklamasında Türkiye'nin asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyeceğinin altını çizdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyetle dün terör saldırısının meydana geldiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesini ziyaret etti.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurtulmuş, asla teröre teslim olmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:
Bu saldırı tesadüfi değildir. Hem zamanlaması hem seçilen mekan itibarıyla iyi çalışılmış bir terör saldırısıdır. Terörü gerçekleştiren de sadece iki tane teröristten ibaret değil. Bu terör saldırısının arkasındaki aklı, bunun arkasındaki planlamayı, bunların gerçek niyetlerinin neler olduğunu biliyoruz ve buna karşı da her alanda birlik, beraberlik içerisinde hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmek mecburiyetindeyiz.

'Bütün kardeşlerimizin milli duygularını çok daha güçlendirdi'

Kurtulmuş, saldırıdan etkilenen TUSAŞ çalışanlarının vazifelerine kaldıkları yerden devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bu saldırı TUSAŞ çalışanları başta olmak üzere Türk milli savunma sanayinde çalışan bütün kardeşlerimizin milli duygularını çok daha güçlendirmiştir. Çalışma azimlerini çok daha ileri seviyeye taşımıştır. Bu azim ve kararlılık içerisinde Türk milli savunma sanayisi dünyada önder olmaya devam edecektir. Bu alandaki başarılarımız sürecektir. Bundan birileri rahatsız olabilir. Türkiye'nin savunma sanayinde yapmış olduğu yatırımlar, bu alandaki kuruluşların güçlenmesini sağlamanın çok ötesinde bir amaca matuftur. Türkiye'nin milli savunma sanayinde güçlü olması Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik adımlardan birisidir. Kim hangi planlamayı yaparsa yapsın, Türkiye tam bağımsızlık hedefinden asla geri dönmeyecektir. Türkiye bu bölgede bir istikrar ve barış adası olarak istikrarını korumaya devam edecektir. Türkiye barış ve huzur içerisinde 86 milyon yurttaşımızla hep daha ileriye gidecektir.

'Savunma sanayimiz daha ileri adımlar atmaya devam edecek'

Düşmanın kim ya da kimler olduğunun kendileri için fark etmediğini vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için asıl olan kendi milli hedeflerimizdir, dayanışmamızdır, milli birliğimizdir ve bu çerçevede yolumuza devam etmektir. Bir kere daha savunma sanayini hedef alarak gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı savunma sanayimizde bir gerileme gerçekleştirmez. Tam tersine savunma sanayi yöneticilerimiz ve mühendislerimizle savunma sanayimiz daha ileri adımlar atmaya devam edecektir. Rahatsızlıklarının sebebinin bu alandaki gelişmeler olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bağımsız bir şekilde kendi milli menfaatleri için adım atmasından rahatsız olduklarını da biliyoruz."

Türk savunma sanayisinde mühendislerin yaş ortalamasının 33, ABD'de bu alandaki mühendislerin yaş ortalamasının ise 50'nin üzerinde olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bunun bir tane manası var. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayi çok güçlü bir şekilde üretmeye, yeni buluşları gerçekleştirmeye ve genç mühendislerimizin omuzlarında milli hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Ülkemiz payidar olsun. Vatanımız her zaman huzur ve esenlik içerisinde olsun" şeklinde konuştu.
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