https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tbmm-baskani-kurtulmustan-tusasa-ziyaret-turkiye-asla-tam-bagimsizlik-hedefinden-geri-donmeyecek-1089624597.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ'a ziyaret: 'Türkiye asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyecek'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ'a ziyaret: 'Türkiye asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyecek'

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye'nin milli savunma sanayinde güçlü olması Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T16:35+0300

2024-10-24T16:35+0300

2024-10-24T16:35+0300

politika

tbmm

numan kurtulmuş

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

savunma sanayi

terör

terör saldırısı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyetle dün terör saldırısının meydana geldiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesini ziyaret etti.Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurtulmuş, asla teröre teslim olmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:'Bütün kardeşlerimizin milli duygularını çok daha güçlendirdi'Kurtulmuş, saldırıdan etkilenen TUSAŞ çalışanlarının vazifelerine kaldıkları yerden devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:'Savunma sanayimiz daha ileri adımlar atmaya devam edecek'Düşmanın kim ya da kimler olduğunun kendileri için fark etmediğini vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:Türk savunma sanayisinde mühendislerin yaş ortalamasının 33, ABD'de bu alandaki mühendislerin yaş ortalamasının ise 50'nin üzerinde olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bunun bir tane manası var. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayi çok güçlü bir şekilde üretmeye, yeni buluşları gerçekleştirmeye ve genç mühendislerimizin omuzlarında milli hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Ülkemiz payidar olsun. Vatanımız her zaman huzur ve esenlik içerisinde olsun" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-tusas-saldirisindaki-kadin-teroristin-de-pkkli-oldugunu-acikladi-1089616391.html

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tbmm, numan kurtulmuş, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), savunma sanayi, terör, terör saldırısı