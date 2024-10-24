https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/slovakya-cumhurbaskani-ukraynanin-nato-uyeliginin-gercekci-olmadigi-konusunda-almanyayla-hemfikiriz-1089626646.html

Slovakya Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekçi olmadığı konusunda Almanya'yla hemfikiriz

Slovakya Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekçi olmadığı konusunda Almanya'yla hemfikiriz

Sputnik Türkiye

Almanya'da Başbakan Scholz'la görüşen Slovak Cumhurbaşkanı Pellegrini, Zelenskiy tarafından sunulan 'zafer planındaki' NATO'yla ilgili maddenin uygulanmasını... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T17:11+0300

2024-10-24T17:11+0300

2024-10-24T17:11+0300

ukrayna krizi

slovakya

peter pellegrini

ukrayna

vladimir zelenskiy

nato

nato üyeliği

kiev

almanya

olaf scholz

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Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Almanya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO'ya katılımının şu anda gerçekçi olmadığını belirtti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüşmesi sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sunduğu sözde 'zafer planında' yer alan 'Kiev'in çatışma sona ermeden NATO'ya davet edilmesi' koşulunu değerlendiren Pellegrini, bu talebin gerçekçi olmadığını ve masaya gelemeyeceğini söyledi.Pellegrini, "Barış planı kapsamında Ukrayna'nın NATO'ya katılımı yönünde bir karar almanın gerçekçi olmadığı konusunda mutabıkız. Başbakan Scholz ile, bugün Ukrayna'nın [NATO'ya] katılımı konusunun masada olmadığı ve [masaya] getirilemeyeceği konusunda görüş birliğine vardık. Bunun uygulanması gerçekçi değil" dedi.Zelenskiy'in sunduğu planın diğer maddelerinde de çelişkiler bulunduğunu kaydeden Pellegrini, bunların da ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.Zelenskiy daha önce Ukrayna parlamentosunda sözde 'zafer planını' açıklamıştı. Belgede beş madde ve üç gizli ek yer alıyor. Özellikle ilk maddede Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi ve ardından üyeliğe kabul edilmesi, ikinci maddede Rusya topraklarına uzun menzilli silahlarla yapılması planlanan saldırılar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması öngörülüyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy tarafından sunulan 'zafer planını' yorumlarken, bunun bir plan değil bir dizi tutarsız slogan olduğunu söylemiş ve bu planın sadece NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya ittiğini vurgulamıştı.

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slovakya, peter pellegrini, ukrayna, vladimir zelenskiy, nato, nato üyeliği, kiev, almanya, olaf scholz