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Paşinyan, BRICS toplantısında Aliyev'e barış anlaşması imzalamayı önerdi
Paşinyan, BRICS toplantısında Aliyev'e barış anlaşması imzalamayı önerdi
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması ve topraklarla ilgili hak iddialarının karşılıklı olarak öne sürülmemesi gibi... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazan'daki 16. BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Outreach/BRICS Plus toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e barış anlaşması imzalamayı önerdi.Toplantıda konuşan Paşinyan, Erivan'ın Bakü'yle barış anlaşması imzalanmasına nasıl baktığına dair açıklamasında, "Bugün itibarıyla mutabık kalınan anlaşma taslağı, barış için sağlam bir temel oluşturmak ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri normalleştirmek için gerekli tüm ilkesel hususları formüle ediyor, ele alıyor ve çözüyor. Azerbaycan'a bu anlaşmayı imzalamayı öneriyoruz" dedi.Anlaşma taslağında yüzde 80-90 oranında mutabakat sağlandığını anlatan Paşinyan, toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması, topraklarla ilgili hak iddialarının karşılıklı olarak öne sürülmemesi, güce ve güç kullanma tehdidine başvurulmaması, birbirlerinin içişlerine müdahale edilmemesi, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve barış anlaşmanın taraflarınca kabul edilen yükümlülüklerin ifası için ikili mekanizmalar kurulması ile ilgili maddeler üzerinde tam mutabakat sağladıklarını vurguladı.Paşinyan ve Aliyev, Outreach/BRICS Plus toplantısının ardından ikili görüşme için bir araya geldi.Paşinyan, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'la barış anlaşmasını bu ay imzalamaya hazır olduğunu belirtmişti.Paşinyan, “Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin antlaşma taslağında tüm bu konuların tanımı üzerinde taraflarca anlaşmaya varıldı ve bu belgeyi bu ay imzalamaya hazırız. Bu bizim resmi tutumumuz” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/putin-rusya-teror-eylemlerinin-her-turlusune-karsi-cikiyor-1089605609.html
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Paşinyan, BRICS toplantısında Aliyev'e barış anlaşması imzalamayı önerdi

15:27 24.10.2024
© Fotoğraf : press office of the Government of RAВстреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках XVI саммита БРИКС (24 октября 2024). Казань
Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках XVI саммита БРИКС (24 октября 2024). Казань - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© Fotoğraf : press office of the Government of RA
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması ve topraklarla ilgili hak iddialarının karşılıklı olarak öne sürülmemesi gibi hususlarda tam mutabakat sağladıklarının altını çizerek Azerbaycan lideri Aliyev'e barış anlaşmasını imzalamayı önerdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazan'daki 16. BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Outreach/BRICS Plus toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e barış anlaşması imzalamayı önerdi.

Toplantıda konuşan Paşinyan, Erivan'ın Bakü'yle barış anlaşması imzalanmasına nasıl baktığına dair açıklamasında, "Bugün itibarıyla mutabık kalınan anlaşma taslağı, barış için sağlam bir temel oluşturmak ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri normalleştirmek için gerekli tüm ilkesel hususları formüle ediyor, ele alıyor ve çözüyor. Azerbaycan'a bu anlaşmayı imzalamayı öneriyoruz" dedi.

Anlaşma taslağında yüzde 80-90 oranında mutabakat sağlandığını anlatan Paşinyan, toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması, topraklarla ilgili hak iddialarının karşılıklı olarak öne sürülmemesi, güce ve güç kullanma tehdidine başvurulmaması, birbirlerinin içişlerine müdahale edilmemesi, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve barış anlaşmanın taraflarınca kabul edilen yükümlülüklerin ifası için ikili mekanizmalar kurulması ile ilgili maddeler üzerinde tam mutabakat sağladıklarını vurguladı.

Paşinyan ve Aliyev, Outreach/BRICS Plus toplantısının ardından ikili görüşme için bir araya geldi.

Paşinyan, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'la barış anlaşmasını bu ay imzalamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Paşinyan, “Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin antlaşma taslağında tüm bu konuların tanımı üzerinde taraflarca anlaşmaya varıldı ve bu belgeyi bu ay imzalamaya hazırız. Bu bizim resmi tutumumuz” demişti.
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