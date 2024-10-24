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Sınav 3 Kasım'da: YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Sınav 3 Kasım'da: YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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3 Kasım'daki YDS'nin giriş belgeleri erişime açıldı.Duyuru ÖSYM tarafından yapıldı:Adaylar giriş belgelerin ÖSYM'nin sitesinden erişiyorAdaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 24 Ekim ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/osym-pazar-gunu-4-farkli-sinav-duzenleyecek-1089086535.html
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Sınav 3 Kasım'da: YDS giriş belgeleri erişime açıldı

12:24 24.10.2024 (güncellendi: 12:29 24.10.2024)
© Fotoğraf : ÖSYMÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© Fotoğraf : ÖSYM
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı.
3 Kasım'daki YDS'nin giriş belgeleri erişime açıldı.
Duyuru ÖSYM tarafından yapıldı:
"3 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara ilişkin atanma işlemleri tamamlandı."

Adaylar giriş belgelerin ÖSYM'nin sitesinden erişiyor

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 24 Ekim ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
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