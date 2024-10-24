https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/sinav-3-kasimda-yds-giris-belgeleri-erisime-acildi-1089609395.html
Sınav 3 Kasım'da: YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Sınav 3 Kasım'da: YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T12:24+0300
2024-10-24T12:24+0300
2024-10-24T12:29+0300
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erişim
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3 Kasım'daki YDS'nin giriş belgeleri erişime açıldı.Duyuru ÖSYM tarafından yapıldı:Adaylar giriş belgelerin ÖSYM'nin sitesinden erişiyorAdaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 24 Ekim ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/osym-pazar-gunu-4-farkli-sinav-duzenleyecek-1089086535.html
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ösym, ösym yds, ösym belgeler, ösym yds belgeler,
Sınav 3 Kasım'da: YDS giriş belgeleri erişime açıldı
12:24 24.10.2024 (güncellendi: 12:29 24.10.2024)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı.
3 Kasım'daki YDS'nin giriş belgeleri erişime açıldı.
Duyuru ÖSYM tarafından yapıldı:
"3 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara ilişkin atanma işlemleri tamamlandı."
Adaylar giriş belgelerin ÖSYM'nin sitesinden erişiyor
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 24 Ekim ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr
" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.