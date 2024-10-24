https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/selvi-abdullah-ocalanin-tecrit-kosullari-ortadan-kaldirilirsa-silah-birakilmasinda-rol-1089611450.html
Selvi: Abdullah Öcalan’ın tecrit koşulları ortadan kaldırılırsa silah bırakılmasında rol oynayabileceği söyleniyor
Selvi: Abdullah Öcalan’ın tecrit koşulları ortadan kaldırılırsa silah bırakılmasında rol oynayabileceği söyleniyor
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüşen PKK elebaşı Öcalan'ın 'tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T13:18+0300
2024-10-24T13:18+0300
2024-10-24T13:18+0300
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abdullah öcalan
pkk
terör
ömer öcalan
dem parti
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a görüştüklerini açıkladı. Abdulkadir Selvi, "Öcalan'ın 'tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. "Öcalan’ın Bahçeli’nin çağrısına karşı takınacağı tavır sürecin ilerlemesi açısından önemli olarak görülüyor" diyen Selvi PKK elebaşı Öcalan'a dair şu notları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dem-milletvekili-omer-ocalan-pkk-elebasi-abdullah-ocalani-ziyaret-etti-1089602539.html
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ömer öcalan kimdir, abdulkadir selvi, ömer öcalan, öcalan nerede,
ömer öcalan kimdir, abdulkadir selvi, ömer öcalan, öcalan nerede,
Selvi: Abdullah Öcalan’ın tecrit koşulları ortadan kaldırılırsa silah bırakılmasında rol oynayabileceği söyleniyor
Abdulkadir Selvi, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüşen PKK elebaşı Öcalan'ın 'tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor' dedi.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a görüştüklerini açıkladı. Abdulkadir Selvi, "Öcalan'ın 'tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün konuya ilişkin bir yazı kaleme
aldı. "Öcalan’ın Bahçeli’nin çağrısına karşı takınacağı tavır sürecin ilerlemesi açısından önemli olarak görülüyor
" diyen Selvi PKK elebaşı Öcalan'a dair şu notları aktardı:
"Abdullah Öcalan’ın, Ömer Öcalan’la yaptığı görüşmede tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor. Öcalan’ın “Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım” dediği ifade ediliyor. MHP lideri Bahçeli’nin gündeme getirdiği, “Umut hakkı” düzenlemesinin de Öcalan açısından teşvik edici olduğu ifade ediliyor. Öcalan’ın, bir süre önce, “Buradan tabutla çıkmak istemiyorum” dediği ifade ediliyor."