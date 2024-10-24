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Selvi: Abdullah Öcalan’ın tecrit koşulları ortadan kaldırılırsa silah bırakılmasında rol oynayabileceği söyleniyor
Selvi: Abdullah Öcalan’ın tecrit koşulları ortadan kaldırılırsa silah bırakılmasında rol oynayabileceği söyleniyor
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüşen PKK elebaşı Öcalan'ın 'tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a görüştüklerini açıkladı. Abdulkadir Selvi, "Öcalan'ın 'tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. "Öcalan’ın Bahçeli’nin çağrısına karşı takınacağı tavır sürecin ilerlemesi açısından önemli olarak görülüyor" diyen Selvi PKK elebaşı Öcalan'a dair şu notları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dem-milletvekili-omer-ocalan-pkk-elebasi-abdullah-ocalani-ziyaret-etti-1089602539.html
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Selvi: Abdullah Öcalan’ın tecrit koşulları ortadan kaldırılırsa silah bırakılmasında rol oynayabileceği söyleniyor

13:18 24.10.2024
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Abdulkadir Selvi, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüşen PKK elebaşı Öcalan'ın 'tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor' dedi.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a görüştüklerini açıkladı. Abdulkadir Selvi, "Öcalan'ın 'tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. "Öcalan’ın Bahçeli’nin çağrısına karşı takınacağı tavır sürecin ilerlemesi açısından önemli olarak görülüyor" diyen Selvi PKK elebaşı Öcalan'a dair şu notları aktardı:
"Abdullah Öcalan’ın, Ömer Öcalan’la yaptığı görüşmede tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor. Öcalan’ın “Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım” dediği ifade ediliyor. MHP lideri Bahçeli’nin gündeme getirdiği, “Umut hakkı” düzenlemesinin de Öcalan açısından teşvik edici olduğu ifade ediliyor. Öcalan’ın, bir süre önce, “Buradan tabutla çıkmak istemiyorum” dediği ifade ediliyor."
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Milletvekili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
TÜRKİYE
DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etti
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