https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/saha-expoda-unutulmadilar-tusas-saldirisinda-hayatini-kaybedenlerin-fotograflari-ekranlara-1089612449.html
SAHA EXPO'da unutulmadılar: TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ekranlara yansıtıldı
SAHA EXPO'da unutulmadılar: TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ekranlara yansıtıldı
Sputnik Türkiye
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden beş kişinin fotoğrafları İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO'da dev ekranlara yansıtıldı, alan Türk... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T13:06+0300
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Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının yankıları hala sürüyor. Terör saldırısında beş kişi hayatını kaybederken bugün SAHA EXPO’da TUSAŞ standına dev platform kurularak şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) dün Ankara Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Çoşkun, Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Aslan şehit olmuştu. Bugün de Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO’da hayatını kaybedenler anıldı. TUSAŞ standına dev bir platform kurularak şehitlerin fotoğrafları ekrana yansıtıldı. Ayrıca fuar alanında bulunan led ekranlara da Türk bayrakları konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/saglik-bakanligi-duyurdu-tusastaki-teror-saldirisinda-yaralananlardan-8i-taburcu-edildi-1089608784.html
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tusaş, tusaş terör saldırısı, saha expo, terör saldırısı, ankara, istanbul, şehit, zahide güçlü, murat aslan
tusaş, tusaş terör saldırısı, saha expo, terör saldırısı, ankara, istanbul, şehit, zahide güçlü, murat aslan
SAHA EXPO'da unutulmadılar: TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ekranlara yansıtıldı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden beş kişinin fotoğrafları İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO'da dev ekranlara yansıtıldı, alan Türk bayrakları ile donatıldı.
Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının yankıları hala sürüyor. Terör saldırısında beş kişi hayatını kaybederken bugün SAHA EXPO’da TUSAŞ standına dev platform kurularak şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) dün Ankara Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Çoşkun, Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Aslan şehit olmuştu.
Bugün de Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO’da hayatını kaybedenler anıldı. TUSAŞ standına dev bir platform kurularak şehitlerin fotoğrafları ekrana yansıtıldı. Ayrıca fuar alanında bulunan led ekranlara da Türk bayrakları konuldu.