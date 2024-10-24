https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-2-bin-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1089614779.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 2 bin askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 2 bin askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T13:51+0300

2024-10-24T13:51+0300

2024-10-24T13:56+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın 139 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 95 askerini etkisiz hale getirdi ve dört zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirerek üç karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 490’tan fazla asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukraynalı birlikler 785 asker kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. 11 karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın 465 askeri etkisiz hale getirildi ve üçün ABD yapımı olmak üzere 6 zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 100 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken düşman 65 asker kaybetti.Rus hava savunma güçleri altı adet ABD yapımı HIMARSfüzesi ve 77 insansız hava aracınıengelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/ukraynali-askerler-guclu-psikotrop-maddeler-kullaniyor-1089613325.html

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