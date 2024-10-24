https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/rusya-kiev-nato-uyeligi-icin-nukleer-santaja-yeniden-basladi-1089646547.html
Rusya: Kiev, NATO üyeliği için nükleer şantaja yeniden başladı
Rusya: Kiev, NATO üyeliği için nükleer şantaja yeniden başladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Elçi Yardımcısı Maksim Buyakeviç, Kiev yönetiminin NATO'ya davet edilmek için nükleer şantaj... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T23:40+0300
2024-10-24T23:40+0300
2024-10-24T23:40+0300
ukrayna krizi
rusya
agit
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
nükleer
vladimir zelenskiy
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Maksim Buyakeviç, 17 Ekim'de Vladimir Zelenskiy'in mevcut nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini ihlal ederek nükleer silah edinme niyetini açıkça belirttiğini dile getirdi.Ukraynalı bir yetkilinin, Ukrayna’nın birkaç hafta içerisinde nükleer silah üretebileceği yönündeki açıklamalarının ardından Buyakeviç, Kiev’in savaş alanındaki başarısızlıklarının bir sonucu olarak nükleer şantajını tekrar gündeme getirdiğini söyledi. Bu tür bir davranışın, Batılı ülkeleri NATO'ya davet etme çabasının bir parçası olduğunu belirtti.Daha önce Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nda sunduğu 'Zafer Planı' ile Ukrayna'nın NATO'ya katılımını öne çıkarmış, bunun yanı sıra Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli saldırılar için kısıtlamaların kaldırılmasını ve Rusya'ya karşı nükleer olmayan kapsamlı bir caydırıcılık paketinin Ukrayna'da konuşlandırılmasını talep etmişti. Zelenskiy, bu planın uygulanmasının 'ortaklara bağlı olduğunu' dile getirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Kiev'in gerçek bir barış planı izlememesi durumunda, Ukraynalı yetkililerin izlediği politikanın anlamsızlığını kabullenmesi gerektiğine dikkat çekerek Zelenskiy'nin önerdiği yeni planın, aslında ABD'nin Rusya ile savaşı sonuna kadar sürdürme planını yansıttığının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/almanya-basbakani-scholzdan-ukraynaya-kotu-haber-ukrayna-natoya-katilamaz-1089645856.html
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rusya, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), nükleer, vladimir zelenskiy
rusya, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), nükleer, vladimir zelenskiy
Rusya: Kiev, NATO üyeliği için nükleer şantaja yeniden başladı
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Elçi Yardımcısı Maksim Buyakeviç, Kiev yönetiminin NATO'ya davet edilmek için nükleer şantaj stratejisine yeniden yöneldiğini ifade etti.
Maksim Buyakeviç, 17 Ekim'de Vladimir Zelenskiy'in mevcut nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini ihlal ederek nükleer silah edinme niyetini açıkça belirttiğini dile getirdi.
Ukraynalı bir yetkilinin, Ukrayna’nın birkaç hafta içerisinde nükleer silah üretebileceği yönündeki açıklamalarının ardından Buyakeviç, Kiev’in savaş alanındaki başarısızlıklarının bir sonucu olarak nükleer şantajını tekrar gündeme getirdiğini söyledi. Bu tür bir davranışın, Batılı ülkeleri NATO'ya davet etme çabasının bir parçası olduğunu belirtti.
Daha önce Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nda sunduğu 'Zafer Planı' ile Ukrayna'nın NATO'ya katılımını öne çıkarmış, bunun yanı sıra Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli saldırılar için kısıtlamaların kaldırılmasını ve Rusya'ya karşı nükleer olmayan kapsamlı bir caydırıcılık paketinin Ukrayna'da konuşlandırılmasını talep etmişti. Zelenskiy, bu planın uygulanmasının 'ortaklara bağlı olduğunu' dile getirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Kiev'in gerçek bir barış planı izlememesi durumunda, Ukraynalı yetkililerin izlediği politikanın anlamsızlığını kabullenmesi gerektiğine dikkat çekerek Zelenskiy'nin önerdiği yeni planın, aslında ABD'nin Rusya ile savaşı sonuna kadar sürdürme planını yansıttığının altını çizmişti.