https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/rusya-kiev-nato-uyeligi-icin-nukleer-santaja-yeniden-basladi-1089646547.html

Rusya: Kiev, NATO üyeliği için nükleer şantaja yeniden başladı

Rusya: Kiev, NATO üyeliği için nükleer şantaja yeniden başladı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Elçi Yardımcısı Maksim Buyakeviç, Kiev yönetiminin NATO'ya davet edilmek için nükleer şantaj... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T23:40+0300

2024-10-24T23:40+0300

2024-10-24T23:40+0300

ukrayna krizi

rusya

agit

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

nükleer

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/17/1061563828_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_22f47bc47f8b857b9c8e7cca1a0d0933.jpg

Maksim Buyakeviç, 17 Ekim'de Vladimir Zelenskiy'in mevcut nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini ihlal ederek nükleer silah edinme niyetini açıkça belirttiğini dile getirdi.Ukraynalı bir yetkilinin, Ukrayna’nın birkaç hafta içerisinde nükleer silah üretebileceği yönündeki açıklamalarının ardından Buyakeviç, Kiev’in savaş alanındaki başarısızlıklarının bir sonucu olarak nükleer şantajını tekrar gündeme getirdiğini söyledi. Bu tür bir davranışın, Batılı ülkeleri NATO'ya davet etme çabasının bir parçası olduğunu belirtti.Daha önce Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nda sunduğu 'Zafer Planı' ile Ukrayna'nın NATO'ya katılımını öne çıkarmış, bunun yanı sıra Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli saldırılar için kısıtlamaların kaldırılmasını ve Rusya'ya karşı nükleer olmayan kapsamlı bir caydırıcılık paketinin Ukrayna'da konuşlandırılmasını talep etmişti. Zelenskiy, bu planın uygulanmasının 'ortaklara bağlı olduğunu' dile getirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Kiev'in gerçek bir barış planı izlememesi durumunda, Ukraynalı yetkililerin izlediği politikanın anlamsızlığını kabullenmesi gerektiğine dikkat çekerek Zelenskiy'nin önerdiği yeni planın, aslında ABD'nin Rusya ile savaşı sonuna kadar sürdürme planını yansıttığının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/almanya-basbakani-scholzdan-ukraynaya-kotu-haber-ukrayna-natoya-katilamaz-1089645856.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), nükleer, vladimir zelenskiy