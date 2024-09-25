https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/emeklilik-sisteminde-koklu-degisiklikler-masada-calisanlar-ikinci-bir-emeklilik-maasi-alma-imkanina-1088409038.html

Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler masada: 'Çalışanlar ikinci bir emeklilik maaşı alma imkanına sahip olacak'

Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler masada: 'Çalışanlar ikinci bir emeklilik maaşı alma imkanına sahip olacak'

Sputnik Türkiye

Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler gündemde. Ekonomiyi dengelemeyi hedefleyen yeni düzenlemelerle, çalışan emeklilerden belli bir yaşa kadar Genel Sağlık... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T08:05+0300

2024-09-25T08:05+0300

2024-09-25T08:05+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

çalışan

emeklilik

emeklilik yaşı

bireysel emeklilik sistemi (bes)

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Ekonomi bürokrasisinin üzerinde çalıştığı yeni modelde, emekli olup çalışmaya devam edenlerden belli bir yaşa kadar GSS primi kesilmesi öngörülüyor. Henüz netleşmeyen yaş sınırının 55-60 arasında olabileceği belirtiliyor. Mynet'te yer alan habere göre bu düzenleme ile hem işçi hem de işveren prim katkısına dahil edilebilir. Halen emeklilik öncesi çalışanlardan GSS primi kesilirken, emekli olup çalışanlardan sadece sosyal güvenlik destek primi alınıyor.Tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyorOrta Vadeli Program kapsamında planlanan bir diğer yenilik ise tamamlayıcı emeklilik sistemi. Mevcut bireysel emeklilik sistemindeki otomatik katılımın genişletilmesi hedefleniyor. Bu sistemde, çalışanlar işveren ve devlet desteğiyle prim ödeyerek ikinci bir emeklilik hakkı elde edebilecek. 10 yıl ve 56 yaş şartları sağlandığında, birikim sahiplerine toplu para veya ikinci bir emekli maaşı bağlanması gündemde.Devlet katkısıyla i̇kinci emekli maaşıMevcut bireysel emeklilik sisteminde çalışanlar, brüt maaşlarının yüzde 3’ünü sisteme aktarıyor, devlet ise yüzde 30 katkı sağlıyor. Tamamlayıcı emeklilikte ise bu katkıya işverenin de dahil edilmesi planlanıyor. 10 yıl sistemde kalma ve belirlenen yaş sınırına ulaşılmasıyla, çalışanlar ikinci bir emeklilik maaşı alma imkanına sahip olacak.

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