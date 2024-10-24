https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/pentagon-turkiye-tusas-saldirisini-gerceklestiren-insanlari-sorumlu-tutma-hakkina-sahip-1089646671.html
Pentagon: Türkiye, TUSAŞ saldırısını gerçekleştirenleri sorumlu tutma hakkına sahip
Pentagon: Türkiye, TUSAŞ saldırısını gerçekleştirenleri sorumlu tutma hakkına sahip
Sputnik Türkiye
Pentagon, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından gerçekleştirilen Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya karşı operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T23:40+0300
2024-10-24T23:40+0300
2024-10-24T23:41+0300
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmesiyle ilgili bir soruya Singh, "Türkiye'de izlediğiniz gibi bu bir terör saldırısı gibi görünüyor. Onlar bu saldırıyı gerçekleştiren insanları sorumlu tutma hakkına sahipler" diye cevapladı.Singh, Pentagon adına Türkiye'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralananlara başsağlığı dileklerini iletti.Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya karşı operasyonlar gerçekleştirmişti.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
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pentagon, tusaş, tusaş terör saldırısı, milli savunma bakanlığı (msb)
pentagon, tusaş, tusaş terör saldırısı, milli savunma bakanlığı (msb)
Pentagon: Türkiye, TUSAŞ saldırısını gerçekleştirenleri sorumlu tutma hakkına sahip
23:40 24.10.2024 (güncellendi: 23:41 24.10.2024)
Pentagon, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından gerçekleştirilen Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya karşı operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmesiyle ilgili bir soruya Singh, "Türkiye'de izlediğiniz gibi bu bir terör saldırısı gibi görünüyor. Onlar bu saldırıyı gerçekleştiren insanları sorumlu tutma hakkına sahipler" diye cevapladı.
Singh, Pentagon adına Türkiye'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralananlara başsağlığı dileklerini iletti.
Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya karşı operasyonlar gerçekleştirmişti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.