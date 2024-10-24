https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/msb-duzenlenecek-olan-bazi-etkinlikleri-iptal-etti-1089645624.html

MSB, düzenlenecek olan bazı etkinlikleri iptal etti

MSB, düzenlenecek olan bazı etkinlikleri iptal etti

Sputnik Türkiye

MSB, yapılması pşlanlanan bazı etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T22:40+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

etkinlik

iptal

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin yarın ve 26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılışını ve birçok ilde planlanan bando konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur" ifadesi yer aldı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), etkinlik, iptal