https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/msb-duzenlenecek-olan-bazi-etkinlikleri-iptal-etti-1089645624.html
MSB, düzenlenecek olan bazı etkinlikleri iptal etti
MSB, düzenlenecek olan bazı etkinlikleri iptal etti
Sputnik Türkiye
MSB, yapılması pşlanlanan bazı etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T22:40+0300
2024-10-24T22:40+0300
2024-10-24T22:40+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
etkinlik
iptal
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin yarın ve 26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılışını ve birçok ilde planlanan bando konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur" ifadesi yer aldı.
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milli savunma bakanlığı (msb), etkinlik, iptal
milli savunma bakanlığı (msb), etkinlik, iptal
MSB, düzenlenecek olan bazı etkinlikleri iptal etti
MSB, yapılması pşlanlanan bazı etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin yarın ve 26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılışını ve birçok ilde planlanan bando konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur" ifadesi yer aldı.