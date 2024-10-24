https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/oscar-kasirgasini-atlatan-kubada-elektrik-kesintisi-devam-ediyor-1089599054.html
Oscar Kasırgası'nı atlatan Küba'da elektrik kesintisi devam ediyor
Oscar Kasırgası'nı atlatan Küba'da elektrik kesintisi devam ediyor
Sputnik Türkiye
Küba'da üst üste gelen sorunlar nedeniyle elektrik kesintisinin devam ettiği bildirildi. Geçen hafta Oscar Kasırgası ülkeyi vurdu ve 6 kişinin ölümüne neden... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T08:58+0300
2024-10-24T08:58+0300
2024-10-24T08:58+0300
dünya
küba
tropikal kasırga
tropik fırtına
fırtına
elektrik kesintisi
elektrik santrali
arıza
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Küba'da geçen hafta etkisini gösteren şiddetli yağış ve rüzgârın tropikal fırtınaya dönüşmesi sırasında ana enerji santrallerinde meydana gelen arıza milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakmıştı. Üst üste yaşanan problemler ülkedeki yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 18 Ekim'den beri ülkenin elektrik problemi çözülemiyor.10 milyon nüfusa sahip ülkede elektrik şebekesi eski haline getirilmeye çalışılırken işyerleri ve okulların kapandığı bildirildi. Ulusal Savunma Konseyi, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, yalnızca hastaneler gibi önem taşıyan hizmetlerin açık kalacağını duyurdu. Başkent Havana'nın birçok bölgesinde ve bazı çevre illerde eklektiğin geri geldiği bildirilirken iş yeri ve okul kapanmalarının devam edeceği duyuruldu.Ülkeye vuran Oscar Kasırgası, elektriğin bu kadar uzun süre kesik kalmasının ana nedenlerinden biri. Oscar Kasırgası, ülkeyi yıkıp geçmesinin ardından fırtınada ölen sayısının 6 olduğu bildirildi. 1. kategori seviyesinde Küba'ya giriş yapan kasırganın ülkenin altyapısı, evleri ve tarım arazilerine büyük zarar verdiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/bm-raporlarina-gore-gazzenin-yeniden-insasi-350-yil-surebilir-1089597959.html
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küba, tropikal kasırga, tropik fırtına, fırtına, elektrik kesintisi, elektrik santrali, arıza
küba, tropikal kasırga, tropik fırtına, fırtına, elektrik kesintisi, elektrik santrali, arıza
Oscar Kasırgası'nı atlatan Küba'da elektrik kesintisi devam ediyor
Küba'da üst üste gelen sorunlar nedeniyle elektrik kesintisinin devam ettiği bildirildi. Geçen hafta Oscar Kasırgası ülkeyi vurdu ve 6 kişinin ölümüne neden oldu. Kasırga devam ederken ana santrallerde meydana gelen arıza nedeniyle ülke 18 Ekim'den beri elektriksiz kaldı.
Küba'da geçen hafta etkisini gösteren şiddetli yağış ve rüzgârın tropikal fırtınaya dönüşmesi sırasında ana enerji santrallerinde meydana gelen arıza milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakmıştı. Üst üste yaşanan problemler ülkedeki yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 18 Ekim'den beri ülkenin elektrik problemi çözülemiyor.
10 milyon nüfusa sahip ülkede elektrik şebekesi eski haline getirilmeye çalışılırken işyerleri ve okulların kapandığı bildirildi. Ulusal Savunma Konseyi, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, yalnızca hastaneler gibi önem taşıyan hizmetlerin açık kalacağını duyurdu.
Başkent Havana'nın birçok bölgesinde ve bazı çevre illerde eklektiğin geri geldiği bildirilirken iş yeri ve okul kapanmalarının devam edeceği duyuruldu.
Ülkeye vuran Oscar Kasırgası, elektriğin bu kadar uzun süre kesik kalmasının ana nedenlerinden biri. Oscar Kasırgası, ülkeyi yıkıp geçmesinin ardından fırtınada ölen sayısının 6 olduğu bildirildi. 1. kategori seviyesinde Küba'ya giriş yapan kasırganın ülkenin altyapısı, evleri ve tarım arazilerine büyük zarar verdiği açıklandı.