https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/oscar-kasirgasini-atlatan-kubada-elektrik-kesintisi-devam-ediyor-1089599054.html

Oscar Kasırgası'nı atlatan Küba'da elektrik kesintisi devam ediyor

Oscar Kasırgası'nı atlatan Küba'da elektrik kesintisi devam ediyor

Sputnik Türkiye

Küba'da üst üste gelen sorunlar nedeniyle elektrik kesintisinin devam ettiği bildirildi. Geçen hafta Oscar Kasırgası ülkeyi vurdu ve 6 kişinin ölümüne neden... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T08:58+0300

2024-10-24T08:58+0300

2024-10-24T08:58+0300

dünya

küba

tropikal kasırga

tropik fırtına

fırtına

elektrik kesintisi

elektrik santrali

arıza

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Küba'da geçen hafta etkisini gösteren şiddetli yağış ve rüzgârın tropikal fırtınaya dönüşmesi sırasında ana enerji santrallerinde meydana gelen arıza milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakmıştı. Üst üste yaşanan problemler ülkedeki yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 18 Ekim'den beri ülkenin elektrik problemi çözülemiyor.10 milyon nüfusa sahip ülkede elektrik şebekesi eski haline getirilmeye çalışılırken işyerleri ve okulların kapandığı bildirildi. Ulusal Savunma Konseyi, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, yalnızca hastaneler gibi önem taşıyan hizmetlerin açık kalacağını duyurdu. Başkent Havana'nın birçok bölgesinde ve bazı çevre illerde eklektiğin geri geldiği bildirilirken iş yeri ve okul kapanmalarının devam edeceği duyuruldu.Ülkeye vuran Oscar Kasırgası, elektriğin bu kadar uzun süre kesik kalmasının ana nedenlerinden biri. Oscar Kasırgası, ülkeyi yıkıp geçmesinin ardından fırtınada ölen sayısının 6 olduğu bildirildi. 1. kategori seviyesinde Küba'ya giriş yapan kasırganın ülkenin altyapısı, evleri ve tarım arazilerine büyük zarar verdiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/bm-raporlarina-gore-gazzenin-yeniden-insasi-350-yil-surebilir-1089597959.html

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küba, tropikal kasırga, tropik fırtına, fırtına, elektrik kesintisi, elektrik santrali, arıza