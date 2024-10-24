https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/bm-raporlarina-gore-gazzenin-yeniden-insasi-350-yil-surebilir-1089597959.html
BM raporlarına göre Gazze'nin yeniden inşası 350 yıl sürebilir
BM raporlarına göre Gazze'nin yeniden inşası 350 yıl sürebilir
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) hazırladığı son raporlar, Gazze'nin ekonomisinin tekrardan kendine gelebilmesi için 350 yıla ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bölgede... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T08:15+0300
2024-10-24T08:15+0300
2024-10-24T08:15+0300
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Birleşmiş Milletler (BM), bir yıldan uzun bir süredir devam eden savaşta Gazze'nin 'tamamıyla harap' olduğunu ve bir ateşkes yapılırsa bölgenin tekrardan inşasının 350 yıl sürebileceği konusunda uyarılarda bulundu.2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 'en ölümcül ve en yıkıcı' savaşlardan biri olduğu söylenen İsrail- Filistin savaşının üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmesinin ardından yeni yayınlanan BM raporu, iyileşme sürecinin yüzyıllar alacağını belirtiyor.BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın Pazartesi günü yayınladığı raporda, 'eğer savaş yarın biterse ve Gazze savaştan önceki statükoya dönerse, çöken ekonomisinin savaş öncesi iktidarsız seviyesine dönmesinin 350 yıl sürebileceği' üzerinde duruldu.Raporda, '2007-2022 büyüme eğilimi, ortalama yüzde 0.4'lük bir büyüme oranıyla geri dönerse, Gazze'nin 2022 GSYİH seviyelerine geri dönmesi 350 yıl sürecek' ifadesi yer alıyor. Ocak ayının sonlarına doğru Dünya Bankası 18.5 milyar dolarlık hasar tahmininde bulunmuştu. Eylül ayında uydu görüntülerine dayanan bir BM raporunda, Gazze'deki tüm yapıların yaklaşık dörtte birinin yıkıldığı veya ciddi şekilde hasar gördüğü belirtildi. 227 binden fazla konutu da içeren yapıların yaklaşık yüzde 66'sının hasar gördüğü açıklandı.Savaş devam ediyorDünya genelinde bölgede 'ateşkes ilan edilmesi için çağrılarda' bulunulurken, bölgede yıkım devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilenler için kurulan çadırları yakmaya, sahada infazlar gerçekleştirmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Cibaliya mülteci kampına yaklaşık 19 gündür yapılan kara ve hava saldırıları yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-suriyenin-baskenti-sami-vurdu-1-asker-oldu-7-kisi-yaralandi-1089597186.html
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israil, israil-filistin, filistin, gazze, birleşmiş milletler (bm), rapor, dünya bankası, gsyih
israil, israil-filistin, filistin, gazze, birleşmiş milletler (bm), rapor, dünya bankası, gsyih
BM raporlarına göre Gazze'nin yeniden inşası 350 yıl sürebilir
Birleşmiş Milletler (BM) hazırladığı son raporlar, Gazze'nin ekonomisinin tekrardan kendine gelebilmesi için 350 yıla ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bölgede ekonomik hayatın neredeyse durduğunu belirten raporda, ateşkes bir sonraki gün ilan edilse bile, Gazze'nin toparlanmak için yüzlerce yıla ihtiyaç duyduğu üzerinde duruluyor.
Birleşmiş Milletler (BM), bir yıldan uzun bir süredir devam eden savaşta Gazze'nin 'tamamıyla harap' olduğunu ve bir ateşkes yapılırsa bölgenin tekrardan inşasının 350 yıl sürebileceği konusunda uyarılarda bulundu.
2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 'en ölümcül ve en yıkıcı' savaşlardan biri olduğu söylenen İsrail- Filistin savaşının üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmesinin ardından yeni yayınlanan BM raporu, iyileşme sürecinin yüzyıllar alacağını belirtiyor.
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın Pazartesi günü yayınladığı raporda, 'eğer savaş yarın biterse ve Gazze savaştan önceki statükoya dönerse, çöken ekonomisinin savaş öncesi iktidarsız seviyesine dönmesinin 350 yıl sürebileceği' üzerinde duruldu.
Raporda, '2007-2022 büyüme eğilimi, ortalama yüzde 0.4'lük bir büyüme oranıyla geri dönerse, Gazze'nin 2022 GSYİH seviyelerine geri dönmesi 350 yıl sürecek' ifadesi yer alıyor.
Ocak ayının sonlarına doğru Dünya Bankası 18.5 milyar dolarlık hasar tahmininde bulunmuştu. Eylül ayında uydu görüntülerine dayanan bir BM raporunda, Gazze'deki tüm yapıların yaklaşık dörtte birinin yıkıldığı veya ciddi şekilde hasar gördüğü belirtildi. 227 binden fazla konutu da içeren yapıların yaklaşık yüzde 66'sının hasar gördüğü açıklandı.
Dünya genelinde bölgede 'ateşkes ilan edilmesi için çağrılarda' bulunulurken, bölgede yıkım devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilenler için kurulan çadırları yakmaya, sahada infazlar gerçekleştirmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Cibaliya mülteci kampına yaklaşık 19 gündür yapılan kara ve hava saldırıları yapıyor.