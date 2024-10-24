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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/narin-cinayetinde-ilk-durusmaya-22-kisi-zorla-getirilecek-1089624767.html
Narin Güran cinayetinde ilk duruşmaya 22 kişi zorla getirilecek: Listede baba ve ağabey de var
Narin Güran cinayetinde ilk duruşmaya 22 kişi zorla getirilecek: Listede baba ve ağabey de var
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın 7 Kasım'da görülecek ilk duruşmasına aralarında Narin'in baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran dahil olmak... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
narin güran
diyarbakır
çocuk cinayeti
salim güran
yüksel güran
arif güran
nevzat bahtiyar
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Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili aralarında annesi Yüksel ve amcası Salim Güran'ın da bulunduğu sanıklar 7 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Türkiye'nin merakla beklediği ilk duruşma için baba Arif Güran'ın 'müşteki' aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise 'tanık' sıfatıyla katılmaları için 'zorla getirilme' kararı çıktı. Narin Güran iddianamesi hazırlandı, 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendiDiyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller vurgusuİddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tensip zaptı hazırlandı. Tensip zaptında, 4 sanığın tutukluğunun devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suç nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eylemin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanma nedeninin var sayılması gerektiği ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu göz önüne alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir." denildi.22 kişi için zorla getirilme kararıTutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'daki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı. Zorla getirilecekler arasında ağabey Baran Güran da bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi. Tensip zaptında duruşma saatinin 09.00 olarak belirlendiği bilgisi yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/narin-guranin-cansiz-bedenini-saklayan-nevzat-bahtiyarin-aracinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1089595644.html
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Narin Güran cinayetinde ilk duruşmaya 22 kişi zorla getirilecek: Listede baba ve ağabey de var

16:38 24.10.2024 (güncellendi: 16:47 24.10.2024)
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın 7 Kasım'da görülecek ilk duruşmasına aralarında Narin'in baba Arif Güran ve ağabey Baran Güran dahil olmak üzere 22 kişinin 'zorla getirilmesi' kararı çıktı.
Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili aralarında annesi Yüksel ve amcası Salim Güran'ın da bulunduğu sanıklar 7 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Türkiye'nin merakla beklediği ilk duruşma için baba Arif Güran'ın 'müşteki' aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise 'tanık' sıfatıyla katılmaları için 'zorla getirilme' kararı çıktı.

Narin Güran iddianamesi hazırlandı, 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller vurgusu

İddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tensip zaptı hazırlandı. Tensip zaptında, 4 sanığın tutukluğunun devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suç nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eylemin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanma nedeninin var sayılması gerektiği ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu göz önüne alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir." denildi.

22 kişi için zorla getirilme kararı

Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'daki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı. Zorla getirilecekler arasında ağabey Baran Güran da bulunuyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi. Tensip zaptında duruşma saatinin 09.00 olarak belirlendiği bilgisi yer aldı.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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