MSB: Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB, son dakika açıklamasıyla operasyon detaylarını paylaştı. Bakanlık "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 47 terör hedefinin vurulduğu hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 2’si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.