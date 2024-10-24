https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/msb-irakin-ve-suriyenin-kuzeyindeki-hava-harekatlarinda-2si-ust-duzey-59-terorist-etkisiz-hale-1089615707.html
MSB: Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MSB, son dakika açıklamasıyla operasyon detaylarını paylaştı. Bakanlık "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 47 terör hedefinin vurulduğu hava harekatlarında ilk... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T14:16+0300
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2024-10-24T14:19+0300
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, irak
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, irak
MSB: Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
14:16 24.10.2024 (güncellendi: 14:19 24.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
MSB, son dakika açıklamasıyla operasyon detaylarını paylaştı. Bakanlık "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 47 terör hedefinin vurulduğu hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 2’si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.