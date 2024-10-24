https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/motorine-zam-geliyor-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1089605417.html

Motorine zam geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek

Motorine zam geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek

Sputnik Türkiye

Orta Doğu'da süregelen gerilimin petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatının artışını desteklemeye devam ediyor. Brent... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Orta Doğu'da süregelen çatışmaların petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleri, fiyat artışını desteklemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0.6 artarak 75.32 dolar oldu. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzin ve motorine zam ne zaman gelecek?Motorine, 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 84 kuruş zam bekleniyor.Benzine de dün 1 lira zam yapılmasının beklendiği açıklanmıştı.Geçen günlerde benzine 1.87 TL, motorine ise 1.65 TL indirim yapılmıştı.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.86 TLMotorin litre fiyatı: 41.91 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.74 TLMotorin litre fiyatı: 41.84 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.26 TLMotorin litre fiyatı: 42.44 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.71 TLMotorin litre fiyatı: 42.94 TLLPG litre fiyatı: 25.04 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/dun-indirim-gelmisti-cuma-zam-geliyor-benzin-ve-motorinde-fiyat-artisi-ne-kadar-olacak-1089553768.html

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