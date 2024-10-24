Motorine zam geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Messi Cam' uygulaması başlıyor: 'TikTok kadar önemli bir salgın'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ercan Karakaş: 'Aday belirlerken, parti içi mekanizmalar çalışmalı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin trafik ile imtihanı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Noro-virüs aşısı için ilk denemeler başladı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘G20’nin üçte biri BRICS’ten oluşuyor. G7 ile eşit güç seviyesinde diyebiliriz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
19:43
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin BRICS işbirliği tartışma yaratabilir
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TUSAŞ’a terör saldırısı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara’da terör saldırısı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İlaç fiyatlarına zam
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/motorine-zam-geliyor-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1089605417.html
Motorine zam geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek
Motorine zam geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'da süregelen gerilimin petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatının artışını desteklemeye devam ediyor. Brent... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T11:25+0300
2024-10-24T11:33+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089040265_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e3c9ebba6d123a524745ecc55a66d59e.jpg
Orta Doğu'da süregelen çatışmaların petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleri, fiyat artışını desteklemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0.6 artarak 75.32 dolar oldu. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzin ve motorine zam ne zaman gelecek?Motorine, 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 84 kuruş zam bekleniyor.Benzine de dün 1 lira zam yapılmasının beklendiği açıklanmıştı.Geçen günlerde benzine 1.87 TL, motorine ise 1.65 TL indirim yapılmıştı.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.86 TLMotorin litre fiyatı: 41.91 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.74 TLMotorin litre fiyatı: 41.84 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.26 TLMotorin litre fiyatı: 42.44 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.71 TLMotorin litre fiyatı: 42.94 TLLPG litre fiyatı: 25.04 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/dun-indirim-gelmisti-cuma-zam-geliyor-benzin-ve-motorinde-fiyat-artisi-ne-kadar-olacak-1089553768.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089040265_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_33102f05fc9ed3a0a82425e50dbf7c50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son dakika benzin, son dakika benzin zam, 24 ekim akaryakıt fiyatları, motorin izam, motorine indirim geldi mi, motorine zam var mı, motorin indirimi, akaryakıt zammı, benzine indirim geldi mi, benzin ve motorin fiyatları, istanbul akaryakıt fiyatları, ankara akaryakıt fiyatları, izmir akaryakıt fiyatları, benzine zam ne zaman, benzin zammı, motorin zammı, güncel akaryakıt fiyatları
son dakika benzin, son dakika benzin zam, 24 ekim akaryakıt fiyatları, motorin izam, motorine indirim geldi mi, motorine zam var mı, motorin indirimi, akaryakıt zammı, benzine indirim geldi mi, benzin ve motorin fiyatları, istanbul akaryakıt fiyatları, ankara akaryakıt fiyatları, izmir akaryakıt fiyatları, benzine zam ne zaman, benzin zammı, motorin zammı, güncel akaryakıt fiyatları

Motorine zam geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek

11:25 24.10.2024 (güncellendi: 11:33 24.10.2024)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA
Abone ol
Orta Doğu'da süregelen gerilimin petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatının artışını desteklemeye devam ediyor. Brent petrolün varili, 75 doların üzerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki artışla beraber benzin ve motorine zam geliyor. Motorine ise 84 kuruş zam bekleniyor.
Orta Doğu'da süregelen çatışmaların petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleri, fiyat artışını desteklemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0.6 artarak 75.32 dolar oldu. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıdı.

Benzin ve motorine zam ne zaman gelecek?

Motorine, 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 84 kuruş zam bekleniyor.
Benzine de dün 1 lira zam yapılmasının beklendiği açıklanmıştı.
Geçen günlerde benzine 1.87 TL, motorine ise 1.65 TL indirim yapılmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.86 TL
Motorin litre fiyatı: 41.91 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 41.84 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.26 TL
Motorin litre fiyatı: 42.44 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.71 TL
Motorin litre fiyatı: 42.94 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
EKONOMİ
Dün indirim gelmişti, cuma zam geliyor: Benzin ve motorinde fiyat artışı ne kadar olacak?
Dün, 10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала