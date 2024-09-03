https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ogretmenin-okul-bahcesinde-araciyla-carparak-olumune-neden-oldugu-kucuk-miray-son-yolculuguna-1087590166.html
Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu küçük Miray son yolculuğuna uğurlandı
Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu küçük Miray son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
İlk kez gittiği okulun bahçesinde bir öğretmenin aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu yedi yaşındaki Miray Arslan toprağa verildi. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T13:29+0300
2024-09-03T13:29+0300
2024-09-03T13:29+0300
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ordu
miray aslan
okul
okul bahçesi
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Ordu'nun Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İki çocuklu Yakup ve Eda Arslan çiftinin küçük çocukları Miray Arslan için bugün memleketi Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat Beldesi'ndeki Bozat Eski Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Miray'ın ailesi, yakınları, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile sevenleri katıldı. Cenaze namazı sonrasında minik Miray aile kabristanlığında toprağa verildi.Öğretmen tutuklandıMiray'ın ölümüne neden olan öğretmen Banu Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/okul-bahcesinde-feci-kaza-ogretmenin--arabayla-carptigi-cocuk-oldu-1087535319.html
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ordu, miray aslan, okul, okul bahçesi, trafik kazası
ordu, miray aslan, okul, okul bahçesi, trafik kazası
Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu küçük Miray son yolculuğuna uğurlandı
İlk kez gittiği okulun bahçesinde bir öğretmenin aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu yedi yaşındaki Miray Arslan toprağa verildi.
Ordu'nun Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İki çocuklu Yakup ve Eda Arslan çiftinin küçük çocukları Miray Arslan için bugün memleketi Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat Beldesi'ndeki Bozat Eski Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Miray'ın ailesi, yakınları, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile sevenleri katıldı. Cenaze namazı sonrasında minik Miray aile kabristanlığında toprağa verildi.
Miray'ın ölümüne neden olan öğretmen Banu Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.