https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/lula-da-silva-erdoganin-soyledigi-gibi-gazze-dunyanin-en-buyuk-cocuk-ve-kadin-mezarligi-haline-1089595179.html

Lula da Silva: Erdoğan'ın söylediği gibi Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi

Lula da Silva: Erdoğan'ın söylediği gibi Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva BRICS Liderler Zirvesi'ne çevrimiçi bağlanarak yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda söylediği... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T02:32+0300

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dünya

lula da silva

luiz inacio lula da silva

recep tayyip erdoğan

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BRICS Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılım sağlayan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda söylediği gibi, Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi" dediBrezilya hükümet sitesinden yapılan açıklamaya göre Lula da Sila bunun Batı Şeria ve Lübnan'a da yayılmaya başladığını ifade etti.Brezilya Devlet başkanı Lula, BRICS ülkelerinin, son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli kısmından sorumlu olduğunu kaydetti. Lula, BRICS ülkelerine ihracatın şu anda Brezilya'nın ithalatının neredeyse üçte birini oluşturduğunu ifade etti.

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Sputnik Türkiye

lula da silva, luiz inacio lula da silva, recep tayyip erdoğan