https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/lula-da-silva-erdoganin-soyledigi-gibi-gazze-dunyanin-en-buyuk-cocuk-ve-kadin-mezarligi-haline-1089595179.html
Lula da Silva: Erdoğan'ın söylediği gibi Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi
Lula da Silva: Erdoğan'ın söylediği gibi Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva BRICS Liderler Zirvesi'ne çevrimiçi bağlanarak yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda söylediği... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T02:32+0300
2024-10-24T02:32+0300
2024-10-24T02:40+0300
dünya
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luiz inacio lula da silva
recep tayyip erdoğan
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BRICS Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılım sağlayan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda söylediği gibi, Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi" dediBrezilya hükümet sitesinden yapılan açıklamaya göre Lula da Sila bunun Batı Şeria ve Lübnan'a da yayılmaya başladığını ifade etti.Brezilya Devlet başkanı Lula, BRICS ülkelerinin, son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli kısmından sorumlu olduğunu kaydetti. Lula, BRICS ülkelerine ihracatın şu anda Brezilya'nın ithalatının neredeyse üçte birini oluşturduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/turkiyenin-bm-daimi-temsilcisi-umarim-sonraki-toplantida-uyeler-pkk-ve-uzantilarini-teror-orgutleri-1089594944.html
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lula da silva, luiz inacio lula da silva, recep tayyip erdoğan
lula da silva, luiz inacio lula da silva, recep tayyip erdoğan
Lula da Silva: Erdoğan'ın söylediği gibi Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi
02:32 24.10.2024 (güncellendi: 02:40 24.10.2024)
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva BRICS Liderler Zirvesi'ne çevrimiçi bağlanarak yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda söylediği sözleri hatırlatarak Gazze'nin dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldiğini ifade etti.
BRICS Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılım sağlayan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda söylediği gibi, Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi" dedi
Brezilya hükümet sitesinden yapılan açıklamaya göre Lula da Sila bunun Batı Şeria ve Lübnan'a da yayılmaya başladığını ifade etti.
Brezilya Devlet başkanı Lula, BRICS ülkelerinin, son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli kısmından sorumlu olduğunu kaydetti.
Lula, BRICS ülkelerine ihracatın şu anda Brezilya'nın ithalatının neredeyse üçte birini oluşturduğunu ifade etti.