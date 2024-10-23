https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/pizza-yaninda-uyusturucu-servis-eden-restorana-baskin-duzenlendi-1089552652.html
Pizza yanında 'uyuşturucu' servis eden restorana baskın düzenlendi
Pizza yanında 'uyuşturucu' servis eden restorana baskın düzenlendi
Sputnik Türkiye
Almanya'da polis, pizza yanında uyuşturucu servis eden bir pizzacıya baskın düzenledi. Uyuşturucuyu restorana sağlayanları da bulan polis ekipleri, uyuşturucu... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T09:25+0300
2024-10-23T09:25+0300
2024-10-23T09:25+0300
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uyuşturucu operasyonu
pizza
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Almanya'da bir pizzacıya gelen müşterilere, menüdeki 40 numaralı ürünü sipariş ettiklerinde pizza yanında kokain servis ediliyor.Mart ayında gıda müfettişlerinin ihbarı üzerine uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen restoranı izleyen yetkililerin, pizzacıya baskın düzenlediği bildirildi.Baskın sırasında polisler, 36 yaşındaki restoran müdürünün pencereden bir torba uyuşturucuyu dışarı attığını ve torbanın orada bekleyen polisin eline düştüğünü açıklandı.Restoranda 1.6 kilogram kokain, 400 gram esrar ve 268 bin euro nakit para ele geçirildi. Yakalandıktan birkaç gün sonra salınan restoran müdürü, pizzacıyı tekrardan açıp 'en çok satan 40 numaralı menüyü' satmaya devam edince polisler uyuşturucunun kimden sağlandığını bulabildi. İki farklı plantasyon bölgesine yapılan baskınlarda 360'a yakın kenevir bitkisi bulunurken uyuşturucu satışının başında olduğu düşünülen 22 yaşında bir kişi de dahil olmak üzere üç kişi tutuklandı.Pizzacı müdürü, ülkeyi terk etmeye çalışırken yine tutuklandı. Polisler, '40 numaranın en çok satan pizzalardan biri' olduğunu belirtirken uyuşturucu operasyonlarına karışan kişilerin isimlerini veya 40 numaralı menünün ne kadara satıldığını açıklamadı.
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avrupa, almanya, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu operasyonu, pizza, restoran
avrupa, almanya, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu operasyonu, pizza, restoran
Pizza yanında 'uyuşturucu' servis eden restorana baskın düzenlendi
Almanya'da polis, pizza yanında uyuşturucu servis eden bir pizzacıya baskın düzenledi. Uyuşturucuyu restorana sağlayanları da bulan polis ekipleri, uyuşturucu operasyonlarını yönettiğini düşündükleri 3 kişiyi tutukladı.
Almanya'da bir pizzacıya gelen müşterilere, menüdeki 40 numaralı ürünü sipariş ettiklerinde pizza yanında kokain servis ediliyor.
Mart ayında gıda müfettişlerinin ihbarı üzerine uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen restoranı izleyen yetkililerin, pizzacıya baskın düzenlediği bildirildi.
Baskın sırasında polisler, 36 yaşındaki restoran müdürünün pencereden bir torba uyuşturucuyu dışarı attığını ve torbanın orada bekleyen polisin eline düştüğünü açıklandı.
Restoranda 1.6 kilogram kokain, 400 gram esrar ve 268 bin euro nakit para ele geçirildi. Yakalandıktan birkaç gün sonra salınan restoran müdürü, pizzacıyı tekrardan açıp 'en çok satan 40 numaralı menüyü' satmaya devam edince polisler uyuşturucunun kimden sağlandığını bulabildi.
İki farklı plantasyon bölgesine yapılan baskınlarda 360'a yakın kenevir bitkisi bulunurken uyuşturucu satışının başında olduğu düşünülen 22 yaşında bir kişi de dahil olmak üzere üç kişi tutuklandı.
Pizzacı müdürü, ülkeyi terk etmeye çalışırken yine tutuklandı.
Polisler, '40 numaranın en çok satan pizzalardan biri' olduğunu belirtirken uyuşturucu operasyonlarına karışan kişilerin isimlerini veya 40 numaralı menünün ne kadara satıldığını açıklamadı.