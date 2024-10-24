https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/kadin-girisimci-domuz-bagi-ile-olduruldu-canan-cerit-kimdir-1089634184.html
Kadın girişimci domuz bağı ile öldürüldü: Canan Cerit kimdir?
Kadın girişimci domuz bağı ile öldürüldü: Canan Cerit kimdir?
Sputnik Türkiye
Canan Cerit isimli kadın girişimcinin çiftliğinde çalışan yabancı uyruklu iki çalışanı tarafından domuz bağı ile bağlanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T19:54+0300
2024-10-24T19:54+0300
2024-10-24T20:00+0300
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domuz bağı
cinayet
cinayet masası
yabancı uyruklu
çiftçi
mantar
işkence
hırsız
hırsızlık
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Yalova'da kadın girişimci Canan Cerit evinde çalışan iki yabancı uyruklu kişi tarafından domuz bağı ile boğularak öldürüldü.Yakınları tarafından haber alınamayan 55 yaşındaki kadın girişimci Canan Cerit'in evinde domuz bağı ile öldürüldüğü ifade edildi. Polisler tarafından evinde yapılan incelemelerde elleri ve ayakları bağlanarak işkence gören Canan Cerit'in boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayı gerçekleştiren katillerin para ve değerli eşyaları alarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi.Canan Cerit kimdir?Yalova Çiftlikköy ilçesinde ikamet eden kadın girişimci Canan Cerit mantar üzerine çalışmaları ile kentte tanınan bir iş kadınıydı. 1969 yılında dünyaya gelen Canan Cerit 55 yaşındaydı. Mantar üretim tesisi açarak Yalova bölgesinde mantar satışı yapıyordu. Evinde çalışanları tarafından boğularak 23 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybetti.
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canan cerit kimdir, canan cerit domuz bağı, yabancı uyruklular, cinayet son dakika
canan cerit kimdir, canan cerit domuz bağı, yabancı uyruklular, cinayet son dakika
Kadın girişimci domuz bağı ile öldürüldü: Canan Cerit kimdir?
19:54 24.10.2024 (güncellendi: 20:00 24.10.2024)
Canan Cerit isimli kadın girişimcinin çiftliğinde çalışan yabancı uyruklu iki çalışanı tarafından domuz bağı ile bağlanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde kadına ait evdeki para ve değerli eşyaları alan katillerin kaçtığı belirlendi.
Yalova'da kadın girişimci Canan Cerit evinde çalışan iki yabancı uyruklu kişi tarafından domuz bağı ile boğularak öldürüldü.
Yakınları tarafından haber alınamayan 55 yaşındaki kadın girişimci Canan Cerit'in evinde domuz bağı ile öldürüldüğü ifade edildi. Polisler tarafından evinde yapılan incelemelerde elleri ve ayakları bağlanarak işkence gören Canan Cerit'in boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayı gerçekleştiren katillerin para ve değerli eşyaları alarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi.
Yalova Çiftlikköy ilçesinde ikamet eden kadın girişimci Canan Cerit mantar üzerine çalışmaları ile kentte tanınan bir iş kadınıydı. 1969 yılında dünyaya gelen Canan Cerit 55 yaşındaydı. Mantar üretim tesisi açarak Yalova bölgesinde mantar satışı yapıyordu. Evinde çalışanları tarafından boğularak 23 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybetti.