https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/kadin-girisimci-domuz-bagi-ile-olduruldu-canan-cerit-kimdir-1089634184.html

Kadın girişimci domuz bağı ile öldürüldü: Canan Cerit kimdir?

Kadın girişimci domuz bağı ile öldürüldü: Canan Cerit kimdir?

Sputnik Türkiye

Canan Cerit isimli kadın girişimcinin çiftliğinde çalışan yabancı uyruklu iki çalışanı tarafından domuz bağı ile bağlanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-24T19:54+0300

2024-10-24T20:00+0300

türkiye

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Yalova'da kadın girişimci Canan Cerit evinde çalışan iki yabancı uyruklu kişi tarafından domuz bağı ile boğularak öldürüldü.Yakınları tarafından haber alınamayan 55 yaşındaki kadın girişimci Canan Cerit'in evinde domuz bağı ile öldürüldüğü ifade edildi. Polisler tarafından evinde yapılan incelemelerde elleri ve ayakları bağlanarak işkence gören Canan Cerit'in boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayı gerçekleştiren katillerin para ve değerli eşyaları alarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi.Canan Cerit kimdir?Yalova Çiftlikköy ilçesinde ikamet eden kadın girişimci Canan Cerit mantar üzerine çalışmaları ile kentte tanınan bir iş kadınıydı. 1969 yılında dünyaya gelen Canan Cerit 55 yaşındaydı. Mantar üretim tesisi açarak Yalova bölgesinde mantar satışı yapıyordu. Evinde çalışanları tarafından boğularak 23 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

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