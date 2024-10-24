https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/ilac-fiyatlarina-zam-resmi-gazetede-yayimlandi-1089598138.html
İlaç fiyatlarına zam: Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarına zam: Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden Euro değeri ekim ayında yüzde 23.5 arttı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, belirlenen Euro değeri 2025... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T08:21+0300
2024-10-24T08:21+0300
2024-10-24T08:26+0300
ekonomi
ilaç
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euro
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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru güncellendi. İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden Euro değeri, yüzde 23.5 arttırılarak 17 bin 5483 TL'den 21 bin 6721 TL'ye yükseltildi.Bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları, depocu karı 328 TL’ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) yüzde 8, eczacı karı yüzde 28, 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dâhil) depocu karı yüzde 6, eczacı karı yüzde 18 ve 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu karı yüzde 3, eczacı karı yüzde 13 olacak.2025 yılı için de uygulanmaya devam edilecekBelirlenen Euro değeri 2025 yılı için de uygulanmaya devam edilecek. 2025 yılı için yeni bir Euro değerlemesi yapılmayacak.Karar kapsamında gerçek kaynak fiyatı barem değerleri de Euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 74.72 TL, diğer ürünlerde 39.05 TL olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/asgari-ucret-2025te-ne-kadar-olacak-isverenin-beklentisi-paylasildi-son-rakam-verildi-1089550630.html
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İlaç fiyatlarına zam: Resmi Gazete'de yayımlandı
08:21 24.10.2024 (güncellendi: 08:26 24.10.2024)
İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden Euro değeri ekim ayında yüzde 23.5 arttı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, belirlenen Euro değeri 2025 yılı için de uygulanmaya devam edilecek.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru güncellendi. İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden Euro değeri, yüzde 23.5 arttırılarak 17 bin 5483 TL'den 21 bin 6721 TL'ye yükseltildi.
Bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları, depocu karı 328 TL’ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) yüzde 8, eczacı karı yüzde 28, 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dâhil) depocu karı yüzde 6, eczacı karı yüzde 18 ve 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu karı yüzde 3, eczacı karı yüzde 13 olacak.
2025 yılı için de uygulanmaya devam edilecek
Belirlenen Euro değeri 2025 yılı için de uygulanmaya devam edilecek. 2025 yılı için yeni bir Euro değerlemesi yapılmayacak.
Karar kapsamında gerçek kaynak fiyatı barem değerleri de Euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 74.72 TL, diğer ürünlerde 39.05 TL olarak belirlendi.