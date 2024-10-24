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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/hamas-rusyadan-askeri-yardim-istemiyoruz-sadece-destek-bekliyoruz-1089607972.html
Hamas: Rusya’dan askeri yardım istemiyoruz, sadece destek bekliyoruz
Hamas: Rusya’dan askeri yardım istemiyoruz, sadece destek bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk, örgütün Rusya’dan askeri yardım talebinde bulunmadığını, sadece siyasi destek beklediğini belirtti. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e konuşan Marzuk, Rusya’yla askeri yardım konusunda olası müzakerelerle ilgili bir soru üzerinde, “Hayır, bu konuyu görüşmüyoruz” ifadesini kullandı.Marzuk, Hamas’ın “gerçekten de Rusya’nın insani yardımına ve BM Güvenlik Konseyi’nde desteğine ihtiyaç duyduğunu” kaydetti.Hamas yetkilisi ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile dün yaptığı görüşme sırasında diğer konuların yanı sıra, Filistinli taraflar arasında uzlaşıyı ve şubat ayında Moskova’daki görüşmede elde edilen anlaşmaların hayata geçme sürecini ele aldıklarını söyledi.Rusya’nın başkenti Moskova’da 29 Şubat’ta Filistinli taraflar arasında uzlaşı görüşmesi gerçekleşmişti. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılmıştı.Rusya daha önce İsrail ve Hamas’a çatışmaları durdurma çağrısında bulunmuştu. Moskova’ya göre çözüm, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin onaylayacağı bir formül temelinde, başkenti Doğu Kudüs’te olan 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-ordusu-gazze-seridinde-siginmaci-kampini-vurdu-1089603431.html
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filistin, gazze şeridi, hamas, ebu marzuk, rusya, askeri yardım, destek, bm güvenlik konseyi, insani yardım, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, sergey lavrov, israil
filistin, gazze şeridi, hamas, ebu marzuk, rusya, askeri yardım, destek, bm güvenlik konseyi, insani yardım, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, sergey lavrov, israil

Hamas: Rusya’dan askeri yardım istemiyoruz, sadece destek bekliyoruz

11:54 24.10.2024 (güncellendi: 12:00 24.10.2024)
© Sputnik / Vladimir TrefilovHamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© Sputnik / Vladimir Trefilov
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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk, örgütün Rusya’dan askeri yardım talebinde bulunmadığını, sadece siyasi destek beklediğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Marzuk, Rusya’yla askeri yardım konusunda olası müzakerelerle ilgili bir soru üzerinde, “Hayır, bu konuyu görüşmüyoruz” ifadesini kullandı.
Marzuk, Hamas’ın “gerçekten de Rusya’nın insani yardımına ve BM Güvenlik Konseyi’nde desteğine ihtiyaç duyduğunu” kaydetti.
Hamas yetkilisi ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile dün yaptığı görüşme sırasında diğer konuların yanı sıra, Filistinli taraflar arasında uzlaşıyı ve şubat ayında Moskova’daki görüşmede elde edilen anlaşmaların hayata geçme sürecini ele aldıklarını söyledi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da 29 Şubat’ta Filistinli taraflar arasında uzlaşı görüşmesi gerçekleşmişti. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılmıştı.
Rusya daha önce İsrail ve Hamas’a çatışmaları durdurma çağrısında bulunmuştu. Moskova’ya göre çözüm, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin onaylayacağı bir formül temelinde, başkenti Doğu Kudüs’te olan 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabilecek.
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