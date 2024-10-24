https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/hamas-rusyadan-askeri-yardim-istemiyoruz-sadece-destek-bekliyoruz-1089607972.html
Hamas: Rusya’dan askeri yardım istemiyoruz, sadece destek bekliyoruz
Hamas: Rusya’dan askeri yardım istemiyoruz, sadece destek bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk, örgütün Rusya’dan askeri yardım talebinde bulunmadığını, sadece siyasi destek beklediğini belirtti. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T11:54+0300
2024-10-24T11:54+0300
2024-10-24T12:00+0300
israil- filistin çatışması
filistin
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hamas
ebu marzuk
rusya
askeri yardım
destek
bm güvenlik konseyi
insani yardım
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Sputnik’e konuşan Marzuk, Rusya’yla askeri yardım konusunda olası müzakerelerle ilgili bir soru üzerinde, “Hayır, bu konuyu görüşmüyoruz” ifadesini kullandı.Marzuk, Hamas’ın “gerçekten de Rusya’nın insani yardımına ve BM Güvenlik Konseyi’nde desteğine ihtiyaç duyduğunu” kaydetti.Hamas yetkilisi ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile dün yaptığı görüşme sırasında diğer konuların yanı sıra, Filistinli taraflar arasında uzlaşıyı ve şubat ayında Moskova’daki görüşmede elde edilen anlaşmaların hayata geçme sürecini ele aldıklarını söyledi.Rusya’nın başkenti Moskova’da 29 Şubat’ta Filistinli taraflar arasında uzlaşı görüşmesi gerçekleşmişti. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılmıştı.Rusya daha önce İsrail ve Hamas’a çatışmaları durdurma çağrısında bulunmuştu. Moskova’ya göre çözüm, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin onaylayacağı bir formül temelinde, başkenti Doğu Kudüs’te olan 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-ordusu-gazze-seridinde-siginmaci-kampini-vurdu-1089603431.html
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filistin, gazze şeridi, hamas, ebu marzuk, rusya, askeri yardım, destek, bm güvenlik konseyi, insani yardım, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, sergey lavrov, israil
filistin, gazze şeridi, hamas, ebu marzuk, rusya, askeri yardım, destek, bm güvenlik konseyi, insani yardım, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, sergey lavrov, israil
Hamas: Rusya’dan askeri yardım istemiyoruz, sadece destek bekliyoruz
11:54 24.10.2024 (güncellendi: 12:00 24.10.2024)
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk, örgütün Rusya’dan askeri yardım talebinde bulunmadığını, sadece siyasi destek beklediğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Marzuk, Rusya’yla askeri yardım konusunda olası müzakerelerle ilgili bir soru üzerinde, “Hayır, bu konuyu görüşmüyoruz” ifadesini kullandı.
Marzuk, Hamas’ın “gerçekten de Rusya’nın insani yardımına ve BM Güvenlik Konseyi’nde desteğine ihtiyaç duyduğunu” kaydetti.
Hamas yetkilisi ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile dün yaptığı görüşme sırasında diğer konuların yanı sıra, Filistinli taraflar arasında uzlaşıyı ve şubat ayında Moskova’daki görüşmede elde edilen anlaşmaların hayata geçme sürecini ele aldıklarını söyledi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da 29 Şubat’ta Filistinli taraflar arasında uzlaşı görüşmesi gerçekleşmişti. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılmıştı.
Rusya daha önce İsrail ve Hamas’a çatışmaları durdurma çağrısında bulunmuştu. Moskova’ya göre çözüm, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin onaylayacağı bir formül temelinde, başkenti Doğu Kudüs’te olan 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabilecek.