https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fethullah-gulenin-cenazesi-ilk-kez-goruntulendi-1089637544.html

Fethullah Gülen'in cenazesi ilk kez görüntülendi

Fethullah Gülen'in cenazesi ilk kez görüntülendi

Sputnik Türkiye

20 Ekim Pazar günü ölen Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cenaze töreni Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey Eyaleti'ndeki Skyland... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fetö soruşturması

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ABD New Jersey Eyaleti'nde bulunan Skyland Baseball Stadyumu'na FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi getirildi.ABD St. Lukes Hastanesi'nde 20 Ekim Pazar 21.20'de ölen Fethullah Gülen'in cenaze töreni New Jersey'de düzenleniyor. QR kod ile katılım sağlanan cenazede Fethullah Gülen'in tabutu VIP cenaze aracı ile getirildi. İhlas Haber Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde çok sayıda örgüt üyesinin de yer aldığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fetullah-gulenin-cenazesine-qr-kodla-girilecek-1089634151.html

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fethullah gülen cenazesi