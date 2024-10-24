https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fethullah-gulenin-cenazesi-ilk-kez-goruntulendi-1089637544.html
Fethullah Gülen'in cenazesi ilk kez görüntülendi
Fethullah Gülen'in cenazesi ilk kez görüntülendi
Sputnik Türkiye
20 Ekim Pazar günü ölen Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cenaze töreni Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey Eyaleti'ndeki Skyland... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T21:04+0300
2024-10-24T21:04+0300
2024-10-24T21:08+0300
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fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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ABD New Jersey Eyaleti'nde bulunan Skyland Baseball Stadyumu'na FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi getirildi.ABD St. Lukes Hastanesi'nde 20 Ekim Pazar 21.20'de ölen Fethullah Gülen'in cenaze töreni New Jersey'de düzenleniyor. QR kod ile katılım sağlanan cenazede Fethullah Gülen'in tabutu VIP cenaze aracı ile getirildi. İhlas Haber Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde çok sayıda örgüt üyesinin de yer aldığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fetullah-gulenin-cenazesine-qr-kodla-girilecek-1089634151.html
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fethullah gülen cenazesi
Fethullah Gülen'in cenazesi ilk kez görüntülendi
21:04 24.10.2024 (güncellendi: 21:08 24.10.2024)
20 Ekim Pazar günü ölen Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cenaze töreni Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey Eyaleti'ndeki Skyland Baseball Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor. Törene VIP araç ile getirilen Fethullah Gülen'in tabutu ilk kez İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
ABD New Jersey Eyaleti'nde bulunan Skyland Baseball Stadyumu'na FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesi getirildi.
ABD St. Lukes Hastanesi'nde 20 Ekim Pazar 21.20'de ölen Fethullah Gülen'in cenaze töreni New Jersey'de düzenleniyor. QR kod ile katılım sağlanan cenazede Fethullah Gülen'in tabutu VIP cenaze aracı ile getirildi. İhlas Haber Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde çok sayıda örgüt üyesinin de yer aldığı görüldü.