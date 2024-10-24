https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/erdogan-alcakca-saldiri-turkiyenin-teroru-bertaraf-etme-azmini-ve-kararligini-daha-da-percinledi-1089610836.html
Erdoğan: Yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız
Erdoğan: Yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız
Sputnik Türkiye
BRICS Genişletilmiş Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün Ankara’da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T12:43+0300
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2024-10-24T13:49+0300
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tusaş terör saldırısı
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen BRICS Genişletilmiş Liderler Zirvesi'ne katılarak konuşmasına TUSAŞ terör saldırısı nedeniyle dünya liderlerinden gelen taziye mesajlarına teşekkür ederek başladı. Erdoğan, BRICS Zirvesi'nin önemine değinerek "Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir" dedi. '2. Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor'"Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız" diyerek konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BRICS'e üye ülkelere) BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. siz değerli dostlarımın, bu hususta sağlayacağınız desteğe güveniyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Rusça teşekkür ederek (Spasibo) tamamladı ve Rusya Devlet Başkanı Putin, "Biz çok teşekkür ederiz" diyerek karşılık verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/volodinden-brics-zirvesi-degerlendirmesi-batinin-rusyayi-izole-etme-planinin-basarisiz-oldugunu-1089610751.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Genişletilmiş Liderler Zirvesi'nde konuştu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Genişletilmiş Liderler Zirvesi'nde konuştu
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tusaş terör saldırısı, tusaş, brics, brics zirvesi, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
tusaş terör saldırısı, tusaş, brics, brics zirvesi, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız
12:43 24.10.2024 (güncellendi: 13:49 24.10.2024)
BRICS Genişletilmiş Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün Ankara’da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı, Türkiye’nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlığını daha da perçinlemiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen BRICS Genişletilmiş Liderler Zirvesi'ne katılarak konuşmasına TUSAŞ terör saldırısı nedeniyle dünya liderlerinden gelen taziye mesajlarına teşekkür ederek başladı. Erdoğan, BRICS Zirvesi'nin önemine değinerek "Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir" dedi.
'2. Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor'
"Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız" diyerek konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BRICS'e üye ülkelere) BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. siz değerli dostlarımın, bu hususta sağlayacağınız desteğe güveniyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"(BRICS) Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasını bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz. Şu noktayı incelikle vurgulamak isterim, sosyo-ekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında 2. Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor. Türkiye olarak böylesi bir ortamda ‘daha adil bir dünya mümkündür’ şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya ehemmiyet veriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Rusça teşekkür ederek (Spasibo) tamamladı ve Rusya Devlet Başkanı Putin, "Biz çok teşekkür ederiz" diyerek karşılık verdi.