https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/erdogan-alcakca-saldiri-turkiyenin-teroru-bertaraf-etme-azmini-ve-kararligini-daha-da-percinledi-1089610836.html

Erdoğan: Yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız

Erdoğan: Yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız

Sputnik Türkiye

BRICS Genişletilmiş Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün Ankara’da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T12:43+0300

2024-10-24T12:43+0300

2024-10-24T13:49+0300

türkiye

tusaş terör saldırısı

tusaş

brics

brics zirvesi

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen BRICS Genişletilmiş Liderler Zirvesi'ne katılarak konuşmasına TUSAŞ terör saldırısı nedeniyle dünya liderlerinden gelen taziye mesajlarına teşekkür ederek başladı. Erdoğan, BRICS Zirvesi'nin önemine değinerek "Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir" dedi. '2. Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor'"Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız" diyerek konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BRICS'e üye ülkelere) BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. siz değerli dostlarımın, bu hususta sağlayacağınız desteğe güveniyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Rusça teşekkür ederek (Spasibo) tamamladı ve Rusya Devlet Başkanı Putin, "Biz çok teşekkür ederiz" diyerek karşılık verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/volodinden-brics-zirvesi-degerlendirmesi-batinin-rusyayi-izole-etme-planinin-basarisiz-oldugunu-1089610751.html

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Genişletilmiş Liderler Zirvesi'nde konuştu Sputnik Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Genişletilmiş Liderler Zirvesi'nde konuştu 2024-10-24T12:43+0300 true PT5M46S

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tusaş terör saldırısı, tusaş, brics, brics zirvesi, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı