https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-goktasin-araci-kaza-yapti-1089619593.html
TUSAŞ şehidinin cenazesinden dönen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı
TUSAŞ şehidinin cenazesinden dönen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T15:07+0300
2024-10-24T15:07+0300
2024-10-24T15:58+0300
türkiye
trafik kazası
ankara
mahinur özdemir göktaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı.Cenaze namazına katılmıştıBakan Göktaş, TUSAŞ Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.Sağlık durumu nasıl?Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/17-gun-arayla-iki-kaza-okulun-kapisi-iki-kez-parcalandi-1089524870.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanı, fatma mahinur göktaş kaza, aile bakanı kaza,
aile ve sosyal hizmetler bakanı, fatma mahinur göktaş kaza, aile bakanı kaza,
TUSAŞ şehidinin cenazesinden dönen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı
15:07 24.10.2024 (güncellendi: 15:58 24.10.2024)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı.
Cenaze namazına katılmıştı
Bakan Göktaş, TUSAŞ Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.
Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.