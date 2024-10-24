https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-guvenlik-zirvesi-duzenleyecek-1089626748.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da güvenlik zirvesi düzenleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da güvenlik zirvesi düzenleyecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da güvenlik zirvesi yapacak 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T17:12+0300
2024-10-24T17:12+0300
2024-10-24T17:25+0300
türkiye
son dakika
recep tayyip erdoğan
terörle mücadele
güvenlik
cumhurbaşkanı
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Erdoğan İstanbul'da güvenlik zirvesine başkanlık edecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan ayrıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da güvenlik zirvesi yapacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-tusas-saldirisindaki-kadin-teroristin-de-pkkli-oldugunu-acikladi-1089616391.html
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erdoğan güvenlik zirvesi, erdoğan son dakika, erdoğan istanbul güvenlik zirvesi, erdoğan tusaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da güvenlik zirvesi düzenleyecek
17:12 24.10.2024 (güncellendi: 17:25 24.10.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da güvenlik zirvesi yapacak
Erdoğan İstanbul'da güvenlik zirvesine başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da güvenlik zirvesi yapacağı öğrenildi.