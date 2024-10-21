https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/okullar-28-ekimde-tatil-mi-28-ekim-yarim-gun-mu-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-resmi-tatil-mi-1089474800.html

Okullar 28 Ekim'de tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

Okullar 28 Ekim'de tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

Sputnik Türkiye

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 8 gün kala 28 Ekim'de okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. 28 Ekim ve 29 Ekim’de okullarla birlikta bazı kurumların tatil... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T10:36+0300

2024-10-21T10:36+0300

2024-10-21T10:36+0300

türkiye

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

okullar

resmi tatil

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. 29 Ekim, her sene olduğu gibi çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor.28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.28 Ekim Pazartesi bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışacak.28 Ekim'de okullar tatil mi?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu. 81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.

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