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Okullar 28 Ekim'de tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
Okullar 28 Ekim'de tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
Sputnik Türkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 8 gün kala 28 Ekim'de okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. 28 Ekim ve 29 Ekim’de okullarla birlikta bazı kurumların tatil... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T10:36+0300
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türkiye
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
okullar
resmi tatil
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. 29 Ekim, her sene olduğu gibi çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor.28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.28 Ekim Pazartesi bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışacak.28 Ekim'de okullar tatil mi?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu. 81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.
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28 ekim tatil mi, 28 ekim yarım gün mü, 29 ekim tatil mi, 28 ekim resmi tatil mi, 29 ekim, 29 ekim kaç gün tatil, 29 ekim resmi tatil mi
28 ekim tatil mi, 28 ekim yarım gün mü, 29 ekim tatil mi, 28 ekim resmi tatil mi, 29 ekim, 29 ekim kaç gün tatil, 29 ekim resmi tatil mi

Okullar 28 Ekim'de tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

10:36 21.10.2024
© AA29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© AA
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 8 gün kala 28 Ekim'de okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. 28 Ekim ve 29 Ekim’de okullarla birlikta bazı kurumların tatil olup olmayacağı merak edilen konulardan biri oldu. Peki, 28 Ekim'de okullar tatil mi? 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı? 28 Ekim'de okullar yarım gün mü?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. 29 Ekim, her sene olduğu gibi çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor.

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.

Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.

28 Ekim Pazartesi bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışacak.

28 Ekim'de okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu. 81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.
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