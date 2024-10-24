https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cin-devlet-baskani-si-cinpingden-filistin-ve-lubnanda-daha-fazla-yikim-olmasin-cagrisi-1089621938.html

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den 'Filistin ve Lübnan'da daha fazla yıkım olmasın' çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den 'Filistin ve Lübnan'da daha fazla yıkım olmasın' çağrısı

Sputnik Türkiye

BRICS Zirvesi'nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Gazze'de ateşkes, iki devletli çözümün yeniden başlatılması ve Lübnan'da savaşın yayılmasının... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T16:04+0300

2024-10-24T16:04+0300

2024-10-24T16:04+0300

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Kazan'da devam eden BRICS Zirvesi'nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Filistin ve Lübnan'da daha fazla acı ve yıkım olmaması” gerektiğini vurgulayarak BRICS üyesi ülkelere “Barışı koruma ve ortak güvenlik için çaba gösterme” çağrısında bulundu.Devlet Başkanı Şi, “Barış için dengeleyici bir güç oluşturmak üzere bir araya gelmeli ve sıcak nokta sorunlarının hem belirtilerini hem de köklerini ele alacak çözümler keşfetmeliyiz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/pasinyan-brics-toplantisinda-aliyeve-baris-anlasmasi-imzalamayi-onerdi-1089621051.html

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