https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cin-devlet-baskani-si-cinpingden-filistin-ve-lubnanda-daha-fazla-yikim-olmasin-cagrisi-1089621938.html
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den 'Filistin ve Lübnan'da daha fazla yıkım olmasın' çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den 'Filistin ve Lübnan'da daha fazla yıkım olmasın' çağrısı
Sputnik Türkiye
BRICS Zirvesi'nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Gazze'de ateşkes, iki devletli çözümün yeniden başlatılması ve Lübnan'da savaşın yayılmasının... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T16:04+0300
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Kazan'da devam eden BRICS Zirvesi'nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Filistin ve Lübnan'da daha fazla acı ve yıkım olmaması” gerektiğini vurgulayarak BRICS üyesi ülkelere “Barışı koruma ve ortak güvenlik için çaba gösterme” çağrısında bulundu.Devlet Başkanı Şi, “Barış için dengeleyici bir güç oluşturmak üzere bir araya gelmeli ve sıcak nokta sorunlarının hem belirtilerini hem de köklerini ele alacak çözümler keşfetmeliyiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/pasinyan-brics-toplantisinda-aliyeve-baris-anlasmasi-imzalamayi-onerdi-1089621051.html
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brics, brics liderler zirvesi, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, kazan, lübnan
brics, brics liderler zirvesi, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, kazan, lübnan
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den 'Filistin ve Lübnan'da daha fazla yıkım olmasın' çağrısı
BRICS Zirvesi'nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Gazze'de ateşkes, iki devletli çözümün yeniden başlatılması ve Lübnan'da savaşın yayılmasının durdurulması” için çalışmaya devam etmenin önemli olduğunu söyledi. Cinping, “Filistin ve Lübnan'da daha fazla acı ve yıkım olmamalı,” diye vurguladı.
Kazan'da devam eden BRICS Zirvesi'nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Filistin ve Lübnan'da daha fazla acı ve yıkım olmaması” gerektiğini vurgulayarak BRICS üyesi ülkelere “Barışı koruma ve ortak güvenlik için çaba gösterme” çağrısında bulundu.
Devlet Başkanı Şi, “Barış için dengeleyici bir güç oluşturmak üzere bir araya gelmeli ve sıcak nokta sorunlarının hem belirtilerini hem de köklerini ele alacak çözümler keşfetmeliyiz” dedi.