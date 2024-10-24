https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/brics-ulkeleri-filistinin-birlesmis-milletlere-tam-uye-olarak-kabulunu-destekliyor-1089602767.html

BRICS ülkeleri, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e tam üye olarak kabulünü destekliyor

BRICS ülkeleri, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e tam üye olarak kabulünü destekliyor

Sputnik Türkiye

BRICS ülkeleri, dün zirve sonrasında ortak çıkarlara dayalı işbirliğinin genişletilmesinin ve stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesinin önemine vurgu... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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Çok taraflılığa ve Birleşmiş Milletler’in uluslararası sistemdeki merkezi rolünü sürdürmeye olan bağlılık teyit edildiği BRICS sonuç bildirgesinde "BRICS ülkeleri Filistin’in Birleşmiş Milletler’e tam üye olarak kabulünü destekliyor" ifadeleri yer aldı. BRICS bildirgesinde dikkat çeken bir diğer sonuç ise, temsil edilebilirliğini artırmak amacıyla Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere BM'nin kapsamlı reformuna yönelik destek teyit edildi. Ayrıca BRICS ülkeleri BM görevlilerine yönelik saldırılar ve güvenliklerine yönelik tehditleri kınadı, İsrail’e bu tür eylemleri derhal durdurması çağrısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/brics-zirvesi-3-gununde-genisletilmis-formatta-outreachbrics-plus-toplantisi-yapilacak-1089601485.html

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