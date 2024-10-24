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BRICS ülkeleri, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e tam üye olarak kabulünü destekliyor
BRICS ülkeleri, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e tam üye olarak kabulünü destekliyor
Sputnik Türkiye
BRICS ülkeleri, dün zirve sonrasında ortak çıkarlara dayalı işbirliğinin genişletilmesinin ve stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesinin önemine vurgu... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Çok taraflılığa ve Birleşmiş Milletler’in uluslararası sistemdeki merkezi rolünü sürdürmeye olan bağlılık teyit edildiği BRICS sonuç bildirgesinde "BRICS ülkeleri Filistin’in Birleşmiş Milletler’e tam üye olarak kabulünü destekliyor" ifadeleri yer aldı. BRICS bildirgesinde dikkat çeken bir diğer sonuç ise, temsil edilebilirliğini artırmak amacıyla Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere BM'nin kapsamlı reformuna yönelik destek teyit edildi. Ayrıca BRICS ülkeleri BM görevlilerine yönelik saldırılar ve güvenliklerine yönelik tehditleri kınadı, İsrail’e bu tür eylemleri derhal durdurması çağrısı yaptı.
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brics, brics, brics zirvesi, küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics, brics liderler zirvesi, kazan, bm, birleşmiş milletler (bm)

BRICS ülkeleri, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e tam üye olarak kabulünü destekliyor

10:30 24.10.2024
© AA / Filistin Devlet Başkanlığı/HandoutFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA / Filistin Devlet Başkanlığı/Handout
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BRICS ülkeleri, dün zirve sonrasında ortak çıkarlara dayalı işbirliğinin genişletilmesinin ve stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesinin önemine vurgu yapan ortak bir bildiri kabul etti. Bildiride "BRICS ülkeleri, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e tam üye olarak kabulünü destekliyor" ifadeleri dikkat çekti.
Çok taraflılığa ve Birleşmiş Milletler’in uluslararası sistemdeki merkezi rolünü sürdürmeye olan bağlılık teyit edildiği BRICS sonuç bildirgesinde "BRICS ülkeleri Filistin’in Birleşmiş Milletler’e tam üye olarak kabulünü destekliyor" ifadeleri yer aldı.
BRICS bildirgesinde dikkat çeken bir diğer sonuç ise, temsil edilebilirliğini artırmak amacıyla Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere BM'nin kapsamlı reformuna yönelik destek teyit edildi. Ayrıca BRICS ülkeleri BM görevlilerine yönelik saldırılar ve güvenliklerine yönelik tehditleri kınadı, İsrail’e bu tür eylemleri derhal durdurması çağrısı yaptı.
قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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BRICS Zirvesi 3. gününde: Genişletilmiş formatta Outreach/BRICS Plus toplantısı yapılacak
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