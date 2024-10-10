https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/boeing-davasi-sonuclandi-sabiha-gokcendeki-kaza-icin-magdurlara-tazminat-odenecek-1089068252.html
Boeing davası sonuçlandı: Sabiha Gökçen'deki kaza için mağdurlara tazminat ödenecek
Boeing davası sonuçlandı: Sabiha Gökçen'deki kaza için mağdurlara tazminat ödenecek
Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Havalimanında üç kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili açılan davanın sonuçlandığı bildirildi. ABD'de Boeing firmasına açılan davada, firma... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T18:01+0300
2024-10-10T18:01+0300
2024-10-10T18:01+0300
türkiye
türkiye
abd
boeing
pegasus havayolları
sabiha gökçen havalimanı
uçak kazası
mahkeme
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 yıl önce gerçekleşen uçak kazasıyla ilgili ABD'de açılan dava sonuçlandı.5 Şubat 2020 yılında meydana gelen kazada Pegasus Havayolları'na ait Boeing uçağı pistten çıkarak kazaya neden olmuştu. Dava sonucunda Boeing firması mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etti.Uçağın pistten çıkmasının asıl nedeni olarak otomatik fren ve hız düşürme sistemlerindeki üretim hatası gösterildi. Avukatların davada sunulan raporlarında ayrıca pilotaj hatasına da yer verildiği açıklandı.Kazada, 3 kişi ölmüş 179 yolcu yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200310/sabiha-gokcen-havalimanindaki-ucak-kazasina-iliskin-on-rapor-hazirlandi-1041568308.html
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türkiye, abd, boeing, pegasus havayolları, sabiha gökçen havalimanı, uçak kazası, mahkeme
türkiye, abd, boeing, pegasus havayolları, sabiha gökçen havalimanı, uçak kazası, mahkeme
Boeing davası sonuçlandı: Sabiha Gökçen'deki kaza için mağdurlara tazminat ödenecek
Sabiha Gökçen Havalimanında üç kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili açılan davanın sonuçlandığı bildirildi. ABD'de Boeing firmasına açılan davada, firma yetkililerinin kaza mağdurlarına tazminat ödemeyi kabul ettiği duyuruldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 yıl önce gerçekleşen uçak kazasıyla ilgili ABD'de açılan dava sonuçlandı.
5 Şubat 2020 yılında meydana gelen kazada Pegasus Havayolları'na ait Boeing uçağı pistten çıkarak kazaya neden olmuştu. Dava sonucunda Boeing firması mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etti.
Uçağın pistten çıkmasının asıl nedeni olarak otomatik fren ve hız düşürme sistemlerindeki üretim hatası gösterildi. Avukatların davada sunulan raporlarında ayrıca pilotaj hatasına da yer verildiği açıklandı.
Kazada, 3 kişi ölmüş 179 yolcu yaralanmıştı.