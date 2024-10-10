https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/boeing-davasi-sonuclandi-sabiha-gokcendeki-kaza-icin-magdurlara-tazminat-odenecek-1089068252.html

Boeing davası sonuçlandı: Sabiha Gökçen'deki kaza için mağdurlara tazminat ödenecek

Boeing davası sonuçlandı: Sabiha Gökçen'deki kaza için mağdurlara tazminat ödenecek

Sputnik Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanında üç kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili açılan davanın sonuçlandığı bildirildi. ABD'de Boeing firmasına açılan davada, firma... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T18:01+0300

2024-10-10T18:01+0300

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pegasus havayolları

sabiha gökçen havalimanı

uçak kazası

mahkeme

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 yıl önce gerçekleşen uçak kazasıyla ilgili ABD'de açılan dava sonuçlandı.5 Şubat 2020 yılında meydana gelen kazada Pegasus Havayolları'na ait Boeing uçağı pistten çıkarak kazaya neden olmuştu. Dava sonucunda Boeing firması mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etti.Uçağın pistten çıkmasının asıl nedeni olarak otomatik fren ve hız düşürme sistemlerindeki üretim hatası gösterildi. Avukatların davada sunulan raporlarında ayrıca pilotaj hatasına da yer verildiği açıklandı.Kazada, 3 kişi ölmüş 179 yolcu yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20200310/sabiha-gokcen-havalimanindaki-ucak-kazasina-iliskin-on-rapor-hazirlandi-1041568308.html

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türkiye, abd, boeing, pegasus havayolları, sabiha gökçen havalimanı, uçak kazası, mahkeme