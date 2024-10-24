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‘Biden, füze kıtlığı nedeniyle Kiev'in Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin vermedi’
‘Biden, füze kıtlığı nedeniyle Kiev'in Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin vermedi’
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eski Avrupa danışmanı Charles Kupchan, Biden’ın füze kıtlığı nedeniyle Kiev'in Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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ABD merkezli düşünce kuruluşu Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü’nde düzenlenen konferansta konuşan Kupchan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD'de yeteri sayıda füze bulunmaması nedeniyle Ukrayna'ya Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemesine izin vermediğini söyledi.Kupchan, “Bana göre, Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırılar düzenlemesine izin vermemesinin nedenlerinden biri, onların da bizim de çok fazla ATACMS füzelerimizin olmaması” dedi.ABD’nin Ukrayna'ya kapsamlı destek sağlayacak yeterli Patriot sistemine de sahip olmadığını belirten Kupchan, mevcut uluslararası durumun da ABD'nin çatışmaya daha fazla müdahil olma konusundaki isteksizliğini etkilediğine dikkat çekerek, “Ortadoğu'da olup bitenler ve Çin ile yaşanan gerilim göz önüne alındığında, Pentagon o kadar ileri gitmeyeceğimizi söylerken aslında haklı” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti. Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-2-bin-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1089614779.html
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abd, barack obama, danışman, joe biden, ukrayna, rusya, füze, atacms, patriot, vladimir putin, nato, moskova
abd, barack obama, danışman, joe biden, ukrayna, rusya, füze, atacms, patriot, vladimir putin, nato, moskova

‘Biden, füze kıtlığı nedeniyle Kiev'in Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin vermedi’

23:03 24.10.2024
© AP Photo / South Korea Defense MinistryArmy Tactical Missile System or ATACMS missile is fired during a joint military drill between U.S. and South Korea
Army Tactical Missile System or ATACMS missile is fired during a joint military drill between U.S. and South Korea - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eski Avrupa danışmanı Charles Kupchan, Biden’ın füze kıtlığı nedeniyle Kiev'in Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin vermediğini belirtti.
ABD merkezli düşünce kuruluşu Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü’nde düzenlenen konferansta konuşan Kupchan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD'de yeteri sayıda füze bulunmaması nedeniyle Ukrayna'ya Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemesine izin vermediğini söyledi.
Kupchan, “Bana göre, Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırılar düzenlemesine izin vermemesinin nedenlerinden biri, onların da bizim de çok fazla ATACMS füzelerimizin olmaması” dedi.
ABD’nin Ukrayna'ya kapsamlı destek sağlayacak yeterli Patriot sistemine de sahip olmadığını belirten Kupchan, mevcut uluslararası durumun da ABD'nin çatışmaya daha fazla müdahil olma konusundaki isteksizliğini etkilediğine dikkat çekerek, “Ortadoğu'da olup bitenler ve Çin ile yaşanan gerilim göz önüne alındığında, Pentagon o kadar ileri gitmeyeceğimizi söylerken aslında haklı” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti. Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
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